ТАСС: генералу Кириллову присвоено звание Героя России посмертно
Начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову посмертно присвоено звание Героя России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник.
Звезда Героя России была передана его родным, сказал собеседник агентства.
17 декабря Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Предположительно, заказчиком выступила Служба безопасности Украины (СБУ). Подозреваемый в исполнении убийства был задержан 18 декабря. Задержанного гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова заключили под стражу до 17 февраля.
Кириллова похоронили в пятницу, 20 декабря. Похороны состоялись на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ, проститься с генерал-лейтенантом приехали министр обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности РФ, экс-глава Минобороны Сергей Шойгу.