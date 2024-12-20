ТАСС: генералу Кириллову присвоено звание Героя России посмертно

17 декабря Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Предположительно, заказчиком выступила Служба безопасности Украины (СБУ). Подозреваемый в исполнении убийства был задержан 18 декабря. Задержанного гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова заключили под стражу до 17 февраля.