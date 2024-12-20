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ТАСС: генералу Кириллову присвоено звание Героя России посмертно

Ведомости

Начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову посмертно присвоено звание Героя России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник.

Звезда Героя России была передана его родным, сказал собеседник агентства.

17 декабря Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Предположительно, заказчиком выступила Служба безопасности Украины (СБУ). Подозреваемый в исполнении убийства был задержан 18 декабря. Задержанного гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова заключили под стражу до 17 февраля.

Кириллова похоронили в пятницу, 20 декабря. Похороны состоялись на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ, проститься с генерал-лейтенантом приехали министр обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности РФ, экс-глава Минобороны Сергей Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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