Белоусов и Шойгу простились с генералом Кирилловым

Белоусов и Шойгу простились с генералом КирилловымОн погиб при взрыве в Москве 17 декабря
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности РФ, экс-глава Минобороны Сергей Шойгу простились с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым. Об этом сообщило «РИА Новости».
17 декабря Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Предположительно, заказчиком выступила Служба безопасности Украины (СБУ).
Подозреваемый в исполнении убийства был задержан 18 декабря. Задержанного гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова заключили под стражу до 17 февраля. По информации следствия, за совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере $100 000 и выезд в одну из европейских стран для проживания.
«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что Курбанов приехал в Россию осенью.
Кириллов был известен своими заявлениями о предполагаемых военных разработках Украины в радиационной, химической и биологической областях. 10 марта 2022 г. он выступил с заявлением, что в украинских биолабораториях изучались возможности переноса особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. В рамках проекта, по словам Кириллова, изучались в том числе возможности распространения птичьего гриппа H5N1 и болезни Ньюкасла, известной как «псевдочума птиц».