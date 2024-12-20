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Белоусов и Шойгу простились с генералом Кирилловым

Он погиб при взрыве в Москве 17 декабря
Ведомости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности РФ, экс-глава Минобороны Сергей Шойгу простились с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым. Об этом сообщило «РИА Новости».

17 декабря Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Предположительно, заказчиком выступила Служба безопасности Украины (СБУ).

Подозреваемый в исполнении убийства был задержан 18 декабря. Задержанного гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова заключили под стражу до 17 февраля. По информации следствия, за совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере $100 000 и выезд в одну из европейских стран для проживания.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что Курбанов приехал в Россию осенью.

Кириллов был известен своими заявлениями о предполагаемых военных разработках Украины в радиационной, химической и биологической областях. 10 марта 2022 г. он выступил с заявлением, что в украинских биолабораториях изучались возможности переноса особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. В рамках проекта, по словам Кириллова, изучались в том числе возможности распространения птичьего гриппа H5N1 и болезни Ньюкасла, известной как «псевдочума птиц».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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