Белоусов и Шойгу простились с генералом Кирилловым

Кириллов был известен своими заявлениями о предполагаемых военных разработках Украины в радиационной, химической и биологической областях. 10 марта 2022 г. он выступил с заявлением, что в украинских биолабораториях изучались возможности переноса особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. В рамках проекта, по словам Кириллова, изучались в том числе возможности распространения птичьего гриппа H5N1 и болезни Ньюкасла, известной как «псевдочума птиц».