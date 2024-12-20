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Reuters: администрация Байдена готовит последний пакет помощи Киеву на $1,2 млрд

Ведомости

В ближайшие дни администрация действующего президента США Джо Байдена объявит о последнем пакете помощи Киеву в рамках инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), пишет Reuters со ссылкой на двух источников.

Третий собеседник агентства сообщает, что в пакет, предварительно, войдут зенитно-ракетные комплексы и артиллерийские боеприпасы. Его стоимость составит примерно $1,2 млрд. Доставка военной техники на поле боя может занять месяцы или годы, так как в рамках USAI она закупается у оборонной промышленности или партнеров, отмечает агентство.

Reuters обращает внимание на то, что этот пакет может стать одним из последних эпизодов прямой военной поддержки Украины со стороны США, так как избранный президент Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января 2025 г., «публично поставил под сомнение военную помощь» и пообещал положить конец украинскому конфликту в течение суток после своей инаугурации.

После начала Россией специальной военной операции США направили Украине помощь на сумму $175 млрд. В эту сумму входит примерно $61,4 млрд на обеспечение безопасности, около 50% которой была предоставлена в рамках USAI. Остальная часть была взята из имеющихся военных запасов США «в соответствии с полномочиями президента по сокращению численности войск», сообщает Reuters.

18 декабря The New York Times (NYT) со ссылкой на закрытый брифинг в Пентагоне писала, что администрация Байдена может не успеть направить Киеву помощь на остающиеся $5,6 млрд до конца года. Речь шла о пакетах поддержки по передаче оружия из арсенала Пентагона распоряжениями главы государства (программа PDA) и заказах новых вооружений по USAI.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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