Reuters: администрация Байдена готовит последний пакет помощи Киеву на $1,2 млрд

Reuters обращает внимание на то, что этот пакет может стать одним из последних эпизодов прямой военной поддержки Украины со стороны США, так как избранный президент Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января 2025 г., «публично поставил под сомнение военную помощь» и пообещал положить конец украинскому конфликту в течение суток после своей инаугурации.