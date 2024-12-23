Богданов и посол Турции обсудили вопрос территориальной целостности Сирии

19 декабря министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не станет проводить военную операцию в Сирии против курдских «Сил народной самообороны» (СНС), аффилированных с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции и признана террористической), если новые сирийские власти установят полный контроль над территорией страны. По его словам, расширение влияния РПК и СНС в республике представляет серьезную угрозу для Турции.