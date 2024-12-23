Богданов и посол Турции обсудили вопрос территориальной целостности Сирии
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с послом Турции в Москве Танжу Бильгич ситуацию в Сирии, акцентируя внимание на необходимости сохранения территориальной целостности арабской республики. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Богданов принял турецкого дипломата по его просьбе. В ходе беседы стороны акцентировали необходимость обеспечения единства и суверенитета Сирии в соответствии с принципами, на которых строилась работа в рамках Астанинского формата.
Вооруженная сирийская оппозиция 8 декабря захватила власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Президент республики Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Он сообщил о формировании временного правительства.
19 декабря министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не станет проводить военную операцию в Сирии против курдских «Сил народной самообороны» (СНС), аффилированных с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции и признана террористической), если новые сирийские власти установят полный контроль над территорией страны. По его словам, расширение влияния РПК и СНС в республике представляет серьезную угрозу для Турции.