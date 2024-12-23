Лавров подтвердил солидарность Москвы с Белградом в разговоре с Вучичем

20 октября президент России Владимир Путин и Вучич провели телефонный разговор, во время которого обсудили 80-ю годовщину освобождения Белграда. Днем позже лидер республики напомнил, что Сербия не присоединилась к европейским антироссийским санкциям, и отметил, что Путин высоко это ценит. 5 ноября Вучич заявил в эфире Happy TV, что, в отличие Запада, Россия не бомбила Сербию «и не отбирала у нас Косово».