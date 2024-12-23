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Лавров подтвердил солидарность Москвы с Белградом в разговоре с Вучичем

Ведомости

Москва солидарна с Белградом в деле защиты коренных прав сербского народа в соответствии с принципами международного права, подтвердил глава российского МИДа Сергей Лавров в телефонном разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем.

Беседа состоялась по инициативе сербской стороны. По данным МИДа, особое внимание было уделено косовскому урегулированию. Лавров и Вучич подчеркнули недопустимость длительного саботажа со стороны Приштины договоренностей о создании сообщества сербских муниципалитетов Косово.

«Была выражена единая позиция о необходимости прекращения продолжающегося террора косовоалбанских властей в отношении краевых сербов, нарушения их базовых прав», – говорится в сообщение.

Поднимались также вопросы двустороннего сотрудничества – как в нефтяной отрасли, так и в других областях. Стороны обменялись мнениями о путях продолжения взаимодействия в условиях незаконных ограничительных мер со стороны западных стран.

Лавров и Вучич отметили, что озабочены ситуацией в Боснии и Герцеговине и подтвердили значимость уважения статуса энтитетов и государствообразующих народов в соответствии с Общим рамочным соглашением о мире в этой стране.

20 октября президент России Владимир Путин и Вучич провели телефонный разговор, во время которого обсудили 80-ю годовщину освобождения Белграда. Днем позже лидер республики напомнил, что Сербия не присоединилась к европейским антироссийским санкциям, и отметил, что Путин высоко это ценит. 5 ноября Вучич заявил в эфире Happy TV, что, в отличие Запада, Россия не бомбила Сербию «и не отбирала у нас Косово».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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