Лавров подтвердил солидарность Москвы с Белградом в разговоре с Вучичем
Москва солидарна с Белградом в деле защиты коренных прав сербского народа в соответствии с принципами международного права, подтвердил глава российского МИДа Сергей Лавров в телефонном разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем.
Беседа состоялась по инициативе сербской стороны. По данным МИДа, особое внимание было уделено косовскому урегулированию. Лавров и Вучич подчеркнули недопустимость длительного саботажа со стороны Приштины договоренностей о создании сообщества сербских муниципалитетов Косово.
«Была выражена единая позиция о необходимости прекращения продолжающегося террора косовоалбанских властей в отношении краевых сербов, нарушения их базовых прав», – говорится в сообщение.
Поднимались также вопросы двустороннего сотрудничества – как в нефтяной отрасли, так и в других областях. Стороны обменялись мнениями о путях продолжения взаимодействия в условиях незаконных ограничительных мер со стороны западных стран.
Лавров и Вучич отметили, что озабочены ситуацией в Боснии и Герцеговине и подтвердили значимость уважения статуса энтитетов и государствообразующих народов в соответствии с Общим рамочным соглашением о мире в этой стране.
20 октября президент России Владимир Путин и Вучич провели телефонный разговор, во время которого обсудили 80-ю годовщину освобождения Белграда. Днем позже лидер республики напомнил, что Сербия не присоединилась к европейским антироссийским санкциям, и отметил, что Путин высоко это ценит. 5 ноября Вучич заявил в эфире Happy TV, что, в отличие Запада, Россия не бомбила Сербию «и не отбирала у нас Косово».