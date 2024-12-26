Байден поручил продолжать активные поставки оружия Украине

20 декабря агентство Reuters писало, что в ближайшие дни администрация Байдена объявит о последнем пакете помощи Киеву в рамках инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). В пакет, предварительно, войдут зенитно-ракетные комплексы и артиллерийские боеприпасы. Его стоимость составит примерно $1,2 млрд. Доставка военной техники на поле боя может занять месяцы или годы, так как в рамках USAI она закупается у оборонной промышленности или партнеров.