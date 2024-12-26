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Байден поручил продолжать активные поставки оружия Украине

Ведомости

Действующий президент США Джо Байден поручил министерству обороны продолжать активные поставки оружия Украине. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.

Причиной заявления стали российские атаки на украинские объекты в католическое Рождество 25 декабря.

Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.

20 декабря агентство Reuters писало, что в ближайшие дни администрация Байдена объявит о последнем пакете помощи Киеву в рамках инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). В пакет, предварительно, войдут зенитно-ракетные комплексы и артиллерийские боеприпасы. Его стоимость составит примерно $1,2 млрд. Доставка военной техники на поле боя может занять месяцы или годы, так как в рамках USAI она закупается у оборонной промышленности или партнеров.

После начала Россией специальной военной операции США направили Украине помощь на сумму $175 млрд. В эту сумму входит примерно $61,4 млрд на обеспечение безопасности, около 50% которой была предоставлена в рамках USAI. Остальная часть была взята из имеющихся военных запасов США «в соответствии с полномочиями президента по сокращению численности войск».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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