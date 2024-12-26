Байден поручил продолжать активные поставки оружия Украине
Действующий президент США Джо Байден поручил министерству обороны продолжать активные поставки оружия Украине. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.
Причиной заявления стали российские атаки на украинские объекты в католическое Рождество 25 декабря.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.
20 декабря агентство Reuters писало, что в ближайшие дни администрация Байдена объявит о последнем пакете помощи Киеву в рамках инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). В пакет, предварительно, войдут зенитно-ракетные комплексы и артиллерийские боеприпасы. Его стоимость составит примерно $1,2 млрд. Доставка военной техники на поле боя может занять месяцы или годы, так как в рамках USAI она закупается у оборонной промышленности или партнеров.
После начала Россией специальной военной операции США направили Украине помощь на сумму $175 млрд. В эту сумму входит примерно $61,4 млрд на обеспечение безопасности, около 50% которой была предоставлена в рамках USAI. Остальная часть была взята из имеющихся военных запасов США «в соответствии с полномочиями президента по сокращению численности войск».