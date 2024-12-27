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«Оборонлогистика»: норвежское судно отказалось помогать экипажу Ursa Major

Ведомости

Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт терпящий бедствие экипаж российского корабля Ursa Major («Большая медведица»). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу владельца судна – группу компаний «Оборонлогистика».

По данным «Оборонлогистики», шлюпка с моряками направилась к норвежскому судну, однако русскоязычная часть экипажа Oslo Carrier 3 объяснила, что не будет принимать их в связи с неким запретом. «Оборонлогистика» считает такие действия грубейшим нарушением Международной конвенции о спасании от 1989 г.

23 декабря судно Ursa Major затонуло в международных водах Средиземного моря между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января. Издание El Espanol писало, что крушение произошло в результате взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали без вести, 14 человек спасли и переправили в порт Картахена в Испании. Все члены экипажа – граждане России.

По показаниям членов экипажа Ursa Major, 23 декабря в 13:50 по мск прозвучали три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, затем судно получило крен на правый борт до 25 градусов, указывающий на поступление воды в судовые помещения.

Представитель «Оборонлогистики» заявил, что причиной крушения стала целенаправленная террористическая атака. В борту корабля обнаружилась пробоина размером 50 x 50 см с рваными краями, направленными внутрь судна.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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