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Токаев и Алиев выразили друг другу соболезнования после авиакатастрофы под Актау

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора выразили друг другу соболезнования и передали слова поддержки семьям погибших в результате крушения самолета Embraer Е190 вблизи города Актау. Об этом сообщается на сайте азербайджанского президента.

Алиев поблагодарил Токаева за проведение спасательных операций и высоко оценил работу спасателей, которые приняли активное участие в помощи пострадавшим пассажирам. Президент Азербайджана выразил признательность казахстанским медработникам и уточнил, что большинство раненых граждан республики уже вернулись домой.

В свою очередь Токаев рассказал о создании специальной комиссии для расследования авиакатастрофы. По его словам, представители компании Embraer прибыли в Казахстан для участия в нем. Главы государств также обменялись мнениями о ходе расследования.

25 декабря пассажирский самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 потерпел крушение возле Актау в Казахстане. Воздушное судно следовало из Баку в Грозный. На борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров пояснил, что самолет два раза предпринимал попытки приземлиться в Грозном. В это время в аэропорту был густой туман и действовал режим «Ковер», введенный из-за атак Украины и предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из пространства. Из-за этого командир Embraer E190 принял решение лететь в Актау, утверждает Ядров. При заходе на посадку в Казахстане самолет упал. Расследование катастрофы продолжается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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