Токаев и Алиев выразили друг другу соболезнования после авиакатастрофы под Актау

Глава Росавиации Дмитрий Ядров пояснил, что самолет два раза предпринимал попытки приземлиться в Грозном. В это время в аэропорту был густой туман и действовал режим «Ковер», введенный из-за атак Украины и предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из пространства. Из-за этого командир Embraer E190 принял решение лететь в Актау, утверждает Ядров. При заходе на посадку в Казахстане самолет упал. Расследование катастрофы продолжается.