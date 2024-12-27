Токаев и Алиев выразили друг другу соболезнования после авиакатастрофы под Актау
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора выразили друг другу соболезнования и передали слова поддержки семьям погибших в результате крушения самолета Embraer Е190 вблизи города Актау. Об этом сообщается на сайте азербайджанского президента.
Алиев поблагодарил Токаева за проведение спасательных операций и высоко оценил работу спасателей, которые приняли активное участие в помощи пострадавшим пассажирам. Президент Азербайджана выразил признательность казахстанским медработникам и уточнил, что большинство раненых граждан республики уже вернулись домой.
В свою очередь Токаев рассказал о создании специальной комиссии для расследования авиакатастрофы. По его словам, представители компании Embraer прибыли в Казахстан для участия в нем. Главы государств также обменялись мнениями о ходе расследования.
25 декабря пассажирский самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 потерпел крушение возле Актау в Казахстане. Воздушное судно следовало из Баку в Грозный. На борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров пояснил, что самолет два раза предпринимал попытки приземлиться в Грозном. В это время в аэропорту был густой туман и действовал режим «Ковер», введенный из-за атак Украины и предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из пространства. Из-за этого командир Embraer E190 принял решение лететь в Актау, утверждает Ядров. При заходе на посадку в Казахстане самолет упал. Расследование катастрофы продолжается.