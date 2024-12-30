Заместитель руководителя таможенной службы Терещенко покинул пост
Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Денис Терещенко покинул пост по собственному желанию, следует из распоряжения правительства России.
На официальном сайте таможенной службы об отставке заместителя руководителя информации нет. Как указано в документе, отставка произошла 28 декабря.
Терещенко был назначен на должность заместителя руководителя ФТС 26 декабря 2018 г. За годы на посту был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.