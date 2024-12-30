Генпрокуратура ФРГ предъявила трем мужчинам обвинение в шпионаже в пользу РФ

По данным следствия, Дитер С. с 2014 по 2016 г. состоял в ополчении Донецкой народной республики. Немецкие судебные органы классифицировали ополчение ДНР как террористическую организацию, поэтому Дитера С. также обвиняют в членстве в террористической организации за рубежом. Поскольку у него, по всей видимости, было огнестрельное оружие, федеральная прокуратура также начала против него расследование по подозрению в подготовке насильственного преступления, угрожающего государству.