Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Генпрокуратура ФРГ предъявила трем мужчинам обвинение в шпионаже в пользу РФ

Ведомости

Генпрокуратура ФРГ предъявила трем мужчинам обвинение в шпионаже в пользу РФ, говорится в сообщении ведомства. По информации ведомства, все трое обладают гражданствами Германии и России.

Главным обвиняемым является 39–летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов. По мнению ведомства, ему в этом помогали 37-летний русский немец Александр Дж. и некий Алекс Д.

18 апреля Der Spiegel писал, что в Байройте (Бавария) силами специальной полиции арестовали двух предполагаемых агентов, которые, как утверждается, планировали диверсионные операции в Германии по заданию российских спецслужб. Тогда и упоминались Дитер С. и Александр Дж. По информации Der Spiegel, в число военных объектов, за которыми велась слежка, входили объекты вооруженных сил США в Графенвере (Бавария). Среди прочего, там находится важный военный полигон, где американская армия обучает украинских солдат – например, на боевых танках Abrams.

По данным следствия, Дитер С. с 2014 по 2016 г. состоял в ополчении Донецкой народной республики. Немецкие судебные органы классифицировали ополчение ДНР как террористическую организацию, поэтому Дитера С. также обвиняют в членстве в террористической организации за рубежом. Поскольку у него, по всей видимости, было огнестрельное оружие, федеральная прокуратура также начала против него расследование по подозрению в подготовке насильственного преступления, угрожающего государству.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных