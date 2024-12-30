Генпрокуратура ФРГ предъявила трем мужчинам обвинение в шпионаже в пользу РФ
Генпрокуратура ФРГ предъявила трем мужчинам обвинение в шпионаже в пользу РФ, говорится в сообщении ведомства. По информации ведомства, все трое обладают гражданствами Германии и России.
Главным обвиняемым является 39–летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов. По мнению ведомства, ему в этом помогали 37-летний русский немец Александр Дж. и некий Алекс Д.
18 апреля Der Spiegel писал, что в Байройте (Бавария) силами специальной полиции арестовали двух предполагаемых агентов, которые, как утверждается, планировали диверсионные операции в Германии по заданию российских спецслужб. Тогда и упоминались Дитер С. и Александр Дж. По информации Der Spiegel, в число военных объектов, за которыми велась слежка, входили объекты вооруженных сил США в Графенвере (Бавария). Среди прочего, там находится важный военный полигон, где американская армия обучает украинских солдат – например, на боевых танках Abrams.
По данным следствия, Дитер С. с 2014 по 2016 г. состоял в ополчении Донецкой народной республики. Немецкие судебные органы классифицировали ополчение ДНР как террористическую организацию, поэтому Дитера С. также обвиняют в членстве в террористической организации за рубежом. Поскольку у него, по всей видимости, было огнестрельное оружие, федеральная прокуратура также начала против него расследование по подозрению в подготовке насильственного преступления, угрожающего государству.