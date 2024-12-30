Москалькова опубликовала кадры возвращения российских военнопленных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала в своем Telegram-канале кадры встречи с российскими военными после обмена с Украиной. Ранее Минобороны сообщало о возвращении 150 российских военных.
Москалькова поблагодарила военных за службу, а также поздравила их с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелала здоровья и удачи. Российское военное ведомство сообщало, что освобожденные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
30 декабря Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 150 на 150. Имена людей, попавших под обмен, не приводятся. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). 17 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными. До этого, 2 декабря, она опубликовала список из более 600 военнопленных, который был направлен украинской стороне.