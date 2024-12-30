Москалькова опубликовала кадры возвращения российских военнопленных

30 декабря Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 150 на 150. Имена людей, попавших под обмен, не приводятся. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). 17 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными. До этого, 2 декабря, она опубликовала список из более 600 военнопленных, который был направлен украинской стороне.