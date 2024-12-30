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Москалькова опубликовала кадры возвращения российских военнопленных

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала в своем Telegram-канале кадры встречи с российскими военными после обмена с Украиной. Ранее Минобороны сообщало о возвращении 150 российских военных.

Москалькова поблагодарила военных за службу, а также поздравила их с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелала здоровья и удачи. Российское военное ведомство сообщало, что освобожденные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

30 декабря Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 150 на 150. Имена людей, попавших под обмен, не приводятся. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). 17 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными. До этого, 2 декабря, она опубликовала список из более 600 военнопленных, который был направлен украинской стороне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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