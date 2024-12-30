Захарова назвала «чудовищной» атаку ВСУ на больницу в Херсонской области
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «чудовищной» атаку украинского БПЛА на Алешкинскую центральную районную больницу в Херсонской области и призвала «все ответственные правительства иностранных государств и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением». Ее слова российское внешнеполитическое ведомство приводит в Telegram-канале.
Как отметила Захарова, в результате налета БПЛА 30 декабря погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Борисов, а главный врач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения. При этом представитель российского дипведомства заявила, что отказ от публичного осуждения атаки со стороны других стран будет расцениваться как «пособничество» действиям ВСУ.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил соболезнования родным и близким погибшего Борисова. По словам Сальдо, удар был нанесен 30 декабря. Как следует из сообщений СМИ, это уже второе покушение на Харлана. В сентябре дроном была атакована машина главврача. В результате удара погибла его жена, сам медик и его водитель получили ранения. Как тогда написал председатель правительства региона Андрей Алексеенко, Харлана, по мнению чиновника, выслеживали целенаправленно.