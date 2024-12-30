Захарова назвала «чудовищной» атаку ВСУ на больницу в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил соболезнования родным и близким погибшего Борисова. По словам Сальдо, удар был нанесен 30 декабря. Как следует из сообщений СМИ, это уже второе покушение на Харлана. В сентябре дроном была атакована машина главврача. В результате удара погибла его жена, сам медик и его водитель получили ранения. Как тогда написал председатель правительства региона Андрей Алексеенко, Харлана, по мнению чиновника, выслеживали целенаправленно.