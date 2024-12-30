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Захарова назвала «чудовищной» атаку ВСУ на больницу в Херсонской области

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «чудовищной» атаку украинского БПЛА на Алешкинскую центральную районную больницу в Херсонской области и призвала «все ответственные правительства иностранных государств и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением». Ее слова российское внешнеполитическое ведомство приводит в Telegram-канале.

Как отметила Захарова, в результате налета БПЛА 30 декабря погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Борисов, а главный врач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения. При этом представитель российского дипведомства заявила, что отказ от публичного осуждения атаки со стороны других стран будет расцениваться как «пособничество» действиям ВСУ.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил соболезнования родным и близким погибшего Борисова. По словам Сальдо, удар был нанесен 30 декабря. Как следует из сообщений СМИ, это уже второе покушение на Харлана. В сентябре дроном была атакована машина главврача. В результате удара погибла его жена, сам медик и его водитель получили ранения. Как тогда написал председатель правительства региона Андрей Алексеенко, Харлана, по мнению чиновника, выслеживали целенаправленно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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