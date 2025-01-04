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Трамп выдвинул Романа Пипко на пост посла США в Эстонии

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Романа Пипко на должность посла в Эстонии. Ранее Пипко руководил Российско-американским фондом предпринимательства.

«Роман родился и вырос в Эстонии, он обладает серьезным опытом работы с правительствами других стран», – отметил Трамп в Truth Social. По его словам, Пипко участвовал в международных переговорах по проектам в России, Европе, Африке и Азии.

В прошлом Пипко представлял США в Европейском банке реконструкции и развития и руководил фондом, объединяющим американские инвестиции в России, до его ликвидации в 2008 г.

Также Трамп сообщил о номинации пресс-секретаря госдепа Морган Ортагус на пост заместителя специального посланника президента по вопросам мира на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа. Место пресс-секретаря госдепа займет журналистка Тэмми Брюс. «Как один из самых давних авторов новостей Тэмми приносила правду американскому народу более двух десятилетий», – объяснил Трамп в соцсети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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