Трамп выдвинул Романа Пипко на пост посла США в Эстонии
Избранный президент США Дональд Трамп предложил Романа Пипко на должность посла в Эстонии. Ранее Пипко руководил Российско-американским фондом предпринимательства.
«Роман родился и вырос в Эстонии, он обладает серьезным опытом работы с правительствами других стран», – отметил Трамп в Truth Social. По его словам, Пипко участвовал в международных переговорах по проектам в России, Европе, Африке и Азии.
В прошлом Пипко представлял США в Европейском банке реконструкции и развития и руководил фондом, объединяющим американские инвестиции в России, до его ликвидации в 2008 г.
Также Трамп сообщил о номинации пресс-секретаря госдепа Морган Ортагус на пост заместителя специального посланника президента по вопросам мира на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа. Место пресс-секретаря госдепа займет журналистка Тэмми Брюс. «Как один из самых давних авторов новостей Тэмми приносила правду американскому народу более двух десятилетий», – объяснил Трамп в соцсети.