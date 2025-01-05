ВС России сбили на Украине самолет МиГ-29

Боевые действия на Украине начались после объявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации 24 февраля 2022 г. ВС РФ взяли под контроль большую часть ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории были включены в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.