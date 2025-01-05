ВС России сбили на Украине самолет МиГ-29
Вооруженные силы (ВС) РФ сбили украинский самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Самолет был сбит истребительной авиацией ВКС России, уточнили в оборонном ведомстве. Кроме того, за последние сутки авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.
В конце ноября прошлого года российские военные уничтожили самолет МиГ-29 на земле. 3 сентября стало известно, что украинский МиГ-29 был сбит средствами ПВО. В январе российская ПВО также сбила самолет Су-27 воздушных сил республики.
Боевые действия на Украине начались после объявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации 24 февраля 2022 г. ВС РФ взяли под контроль большую часть ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории были включены в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
31 декабря стало известно, что в ходе спецоперации ВС РФ заняли более 200 населенных пунктов на Украине и в Курской области, часть которой находится под контролем ВСУ с августа прошлого года.