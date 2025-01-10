Российская армия за неделю сбила самолет МиГ-29 ВСУ
Вооруженные силы России за неделю сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Самолет сбит истребительной авиацией ВКС России, следует из сообщения.
В конце ноября прошлого года российские военные уничтожили самолет МиГ-29 на земле. 3 сентября стало известно, что украинский МиГ-29 был сбит средствами ПВО. В январе российская ПВО также сбила самолет Су-27 воздушных сил республики.
31 декабря стало известно, что в ходе спецоперации ВС РФ заняли более 200 населенных пунктов на Украине и в Курской области, часть которой находится под контролем ВСУ с августа прошлого года.