Зеленский сообщил о желании завершить конфликт с Россией в 2025 году
Украина хочет получить гарантии безопасности и завершить конфликт с Россией в 2025 г. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI.
«Наше желание - получить гарантии безопасности в этом году и закончить военные действия в этом году», - подчеркнул Зеленский.
Он пояснил, что Украина хочет, чтобы США оказали давление на Россию и предоставили Украине гарантии безопасности.
10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что позиция России в отношении конфликта вокруг Украины последовательна и всем хорошо понятна. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в июле изложил ее в выступлении перед руководящим составом МИДа.
14 июня на встрече с руководством МИДа Путин перечислил условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России и внеблоковый статус Украины.