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Bloomberg: Стармер посетит Украину для обсуждения размещения миротворческих сил

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Украину, чтобы обсудить размещение международных миротворческих сил в республике после завершения конфликта с Россией. Поездка состоится в ближайшие недели, поскольку Европа активизирует подготовку к возвращению избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Это будет первый визит Стармера на Украину с тех пор, как полгода назад он стал премьер-министром Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с союзниками на авиабазе Рамштайн в Германии также анонсировал эту поездку, не уточнив точные даты.

По информации источника Bloomberg, 9 января Стармер встретился в своем загородном доме с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсуждали возможность создания совместных миротворческих сил на Украине, рассказал собеседник агентства.

24 декабря издание Foreign Policy сообщило, что правительства Франции и Великобритании возобновили дискуссию о вводе европейских войск на территорию Украины. Туда якобы планируют отправить более 100 000 европейских военных «миротворцев» в 2025 г. для того, чтобы сподвигнуть Россию к мирным переговорам. Отмечается, что это станет возможно только при стабилизации линии фронта.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга назвала вбросом информацию о вводе миротворческих войск на Украину. По ее словам, такие сообщения распространяется с целью обострить обстановку, а также она отметила, что подобное вмешательство должно быть согласовано со всеми сторонами конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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