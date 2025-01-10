Bloomberg: Стармер посетит Украину для обсуждения размещения миротворческих сил
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Украину, чтобы обсудить размещение международных миротворческих сил в республике после завершения конфликта с Россией. Поездка состоится в ближайшие недели, поскольку Европа активизирует подготовку к возвращению избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Это будет первый визит Стармера на Украину с тех пор, как полгода назад он стал премьер-министром Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с союзниками на авиабазе Рамштайн в Германии также анонсировал эту поездку, не уточнив точные даты.
По информации источника Bloomberg, 9 января Стармер встретился в своем загородном доме с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсуждали возможность создания совместных миротворческих сил на Украине, рассказал собеседник агентства.
24 декабря издание Foreign Policy сообщило, что правительства Франции и Великобритании возобновили дискуссию о вводе европейских войск на территорию Украины. Туда якобы планируют отправить более 100 000 европейских военных «миротворцев» в 2025 г. для того, чтобы сподвигнуть Россию к мирным переговорам. Отмечается, что это станет возможно только при стабилизации линии фронта.
На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга назвала вбросом информацию о вводе миротворческих войск на Украину. По ее словам, такие сообщения распространяется с целью обострить обстановку, а также она отметила, что подобное вмешательство должно быть согласовано со всеми сторонами конфликта.