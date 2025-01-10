Bloomberg: Стармер посетит Украину для обсуждения размещения миротворческих сил

Это будет первый визит Стармера на Украину с тех пор, как полгода назад он стал премьер-министром Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с союзниками на авиабазе Рамштайн в Германии также анонсировал эту поездку, не уточнив точные даты.