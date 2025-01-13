Кабмин утвердил программу бесплатной медпомощи до 2027 года

Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. 7 мая 2024 г. Среди задач национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» отмечено повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 г. и до 1,8 к 2036 г., а также увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 г. и до 81 года к 2036 г. Задачей также стало создание и запуск к 2030 г. цифровой платформы, «способствующей формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни».