Кабмин утвердил программу бесплатной медпомощи до 2027 года

Кабмин утвердил программу бесплатной медпомощи до 2027 годаСохранение здоровья населения президент обозначил одной из национальных целей развития
Правительство России утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно сообщению на сайте кабмина, программа была дополнена рядом новых положений, нацеленных на повышение доступности и качества бесплатной медпомощи для россиян. В соответствии с поручениями президента, новая программа включает раздел, устанавливающий порядок предоставления медпомощи отдельным категориям ветеранов боевых действий. Ветераны, участвовавшие в специальной военной операции, будут продолжать получать медицинские услуги в приоритетном порядке. Также будет усилено сотрудничество между медорганизациями и госфондом «Защитники Отечества».
Кроме того, программа дополнена положением, которое определяет право пациентов с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями на назначение им не зарегистрированных в России лекарств врачебными комиссиями. А для улучшения эффективности лечения онкобольных введено обязательное условие для назначения им отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии. Имеются в виду молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования до назначения схемы упомянутой терапии.
Новая программа также имеет раздел «Санаторно-курортное лечение», который систематизирует организацию такого лечения. Это увеличит его доступность для населения. Механизм взаимодействия медорганизаций при диспансерном наблюдении и медицинской реабилитации пациентов после их выписки из стационара также усовершенствован.
Жители небольших, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов получают возможность организации стационаров на дому с предоставлением требуемых препаратов и рекомендаций по их применению. Организацией таких стационаров займутся работники медучреждений, к которым прикреплен пациент.
По словам Мишустина, президент России Владимир Путин обозначил сохранение населения, укрепление здоровья и благополучия людей одной из национальных целей развития, и важно продолжать делать все необходимое для улучшения качества и доступности медпомощи по всей стране.
Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. 7 мая 2024 г. Среди задач национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» отмечено повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 г. и до 1,8 к 2036 г., а также увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 г. и до 81 года к 2036 г. Задачей также стало создание и запуск к 2030 г. цифровой платформы, «способствующей формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни».