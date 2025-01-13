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Кабмин утвердил программу бесплатной медпомощи до 2027 года

Сохранение здоровья населения президент обозначил одной из национальных целей развития
Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство России утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно сообщению на сайте кабмина, программа была дополнена рядом новых положений, нацеленных на повышение доступности и качества бесплатной медпомощи для россиян. В соответствии с поручениями президента, новая программа включает раздел, устанавливающий порядок предоставления медпомощи отдельным категориям ветеранов боевых действий. Ветераны, участвовавшие в специальной военной операции, будут продолжать получать медицинские услуги в приоритетном порядке. Также будет усилено сотрудничество между медорганизациями и госфондом «Защитники Отечества».

Кроме того, программа дополнена положением, которое определяет право пациентов с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями на назначение им не зарегистрированных в России лекарств врачебными комиссиями. А для улучшения эффективности лечения онкобольных введено обязательное условие для назначения им отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии. Имеются в виду молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования до назначения схемы упомянутой терапии.

Новая программа также имеет раздел «Санаторно-курортное лечение», который систематизирует организацию такого лечения. Это увеличит его доступность для населения. Механизм взаимодействия медорганизаций при диспансерном наблюдении и медицинской реабилитации пациентов после их выписки из стационара также усовершенствован.

Жители небольших, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов получают возможность организации стационаров на дому с предоставлением требуемых препаратов и рекомендаций по их применению. Организацией таких стационаров займутся работники медучреждений, к которым прикреплен пациент.

По словам Мишустина, президент России Владимир Путин обозначил сохранение населения, укрепление здоровья и благополучия людей одной из национальных целей развития, и важно продолжать делать все необходимое для улучшения качества и доступности медпомощи по всей стране.

Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. 7 мая 2024 г. Среди задач национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» отмечено повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 г. и до 1,8 к 2036 г., а также увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 г. и до 81 года к 2036 г. Задачей также стало создание и запуск к 2030 г. цифровой платформы, «способствующей формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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