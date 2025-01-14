Reuters: ЕС может запретить импорт российского алюминия

Последний 15-й пакет санкций был утвержден 16 декабря. Санкции коснулись 54 физических и 30 юридических лиц. В список физических лиц под санкции попали и два чиновника из Северной Кореи. Также под ограничения впервые попали китайские компании, «поставляющие компоненты для беспилотных летательных аппаратов и микроэлектронные компоненты».