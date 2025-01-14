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Reuters: ЕС может запретить импорт российского алюминия

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Еврокомиссия (ЕК) может предложить включить в новый пакет санкций запрет на импорт российского алюминия, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

«Комиссия провела неформальные встречи со странами ЕС во вторник, чтобы обсудить детали предстоящего пакета. Один источник добавил, что запрет будет вводиться поэтапно», – говорится в материале.

Речь идет о 16-м пакете антироссийских санкций, который страны ЕС рассчитывают принять к концу февраля. Reuters в середине декабря 2024 г. писал, что 10 европейских стран предложили ввести дополнительные санкции в отношении торговли с Россией, включая ее производство металлов, таких как алюминий.

11 января польская радиостанция RMF сообщила, что консультации ЕК со странами – членами Евросоюза о 16-м пакете санкций против России начнутся 14 января. Газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники писала, что ЕС планирует принять новый пакет к 24 февраля.

Последний 15-й пакет санкций был утвержден 16 декабря. Санкции коснулись 54 физических и 30 юридических лиц. В список физических лиц под санкции попали и два чиновника из Северной Кореи. Также под ограничения впервые попали китайские компании, «поставляющие компоненты для беспилотных летательных аппаратов и микроэлектронные компоненты». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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