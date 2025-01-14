Reuters: ЕС может запретить импорт российского алюминия
Еврокомиссия (ЕК) может предложить включить в новый пакет санкций запрет на импорт российского алюминия, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
«Комиссия провела неформальные встречи со странами ЕС во вторник, чтобы обсудить детали предстоящего пакета. Один источник добавил, что запрет будет вводиться поэтапно», – говорится в материале.
Речь идет о 16-м пакете антироссийских санкций, который страны ЕС рассчитывают принять к концу февраля. Reuters в середине декабря 2024 г. писал, что 10 европейских стран предложили ввести дополнительные санкции в отношении торговли с Россией, включая ее производство металлов, таких как алюминий.
Последний 15-й пакет санкций был утвержден 16 декабря. Санкции коснулись 54 физических и 30 юридических лиц. В список физических лиц под санкции попали и два чиновника из Северной Кореи. Также под ограничения впервые попали китайские компании, «поставляющие компоненты для беспилотных летательных аппаратов и микроэлектронные компоненты».