Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Цивилева: 60% ветеранов спецоперации работают в ведении Минобороны

Ведомости

Около 60% участников спецоперации, получивших инвалидность, остаются работать в ведении Минобороны, сообщила статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева.

«Отмечу, что 60% ветеранов, в том числе которые получили инвалидизацию в результате ранения, остаются работать в периметре Министерства обороны», – сказала она на заседании организационного комитета «Победа».

Цивилева добавила, что те, кто принимают решение о демобилизации, получают новые специальности. В том числе в сферах IT, агропромышленного комплекса, креативных индустрий, психологии, юриспруденции, медицины и др.

Сейчас в России действует программа «Время героев». Ее целью является подготовка компетентных руководителей из числа участников боевых действий на Украине для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

Изначально для участия были отобраны 83 человека из 21 000 прошедших через отборочные мероприятия. На сегодня 18 человек, прошедших обучение, получили новые должности. На сайте программы напомнили 15 января, что на подачу заявок для участия в программе «Время героев» осталось 10 дней – регистрация участников дополнительного отбора завершится 25 января в 12:00 по мск.

«Ведомости» со ссылкой на утвержденную программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи писали, что медработники-координаторы будут помогать ветеранам боевых действий, которые принимали участие в спецоперации, в получении первичной медико-санитарной помощи вне очереди. Она включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний.

Если ветеран спецоперации не может посетить поликлинику, то к нему будет выезжать медицинская бригада, чтобы провести обследования. Перед оказанием услуг участник спецоперации должен дать согласие фонду «Защитники Отечества» на передачу личных данных в территориальный фонд обязательного медстрахования.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных