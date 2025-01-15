Цивилева: 60% ветеранов спецоперации работают в ведении Минобороны

Изначально для участия были отобраны 83 человека из 21 000 прошедших через отборочные мероприятия. На сегодня 18 человек, прошедших обучение, получили новые должности. На сайте программы напомнили 15 января, что на подачу заявок для участия в программе «Время героев» осталось 10 дней – регистрация участников дополнительного отбора завершится 25 января в 12:00 по мск.