Цивилева: 60% ветеранов спецоперации работают в ведении Минобороны
Около 60% участников спецоперации, получивших инвалидность, остаются работать в ведении Минобороны, сообщила статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева.
«Отмечу, что 60% ветеранов, в том числе которые получили инвалидизацию в результате ранения, остаются работать в периметре Министерства обороны», – сказала она на заседании организационного комитета «Победа».
Цивилева добавила, что те, кто принимают решение о демобилизации, получают новые специальности. В том числе в сферах IT, агропромышленного комплекса, креативных индустрий, психологии, юриспруденции, медицины и др.
Сейчас в России действует программа «Время героев». Ее целью является подготовка компетентных руководителей из числа участников боевых действий на Украине для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.
Изначально для участия были отобраны 83 человека из 21 000 прошедших через отборочные мероприятия. На сегодня 18 человек, прошедших обучение, получили новые должности. На сайте программы напомнили 15 января, что на подачу заявок для участия в программе «Время героев» осталось 10 дней – регистрация участников дополнительного отбора завершится 25 января в 12:00 по мск.
«Ведомости» со ссылкой на утвержденную программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи писали, что медработники-координаторы будут помогать ветеранам боевых действий, которые принимали участие в спецоперации, в получении первичной медико-санитарной помощи вне очереди. Она включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний.
Если ветеран спецоперации не может посетить поликлинику, то к нему будет выезжать медицинская бригада, чтобы провести обследования. Перед оказанием услуг участник спецоперации должен дать согласие фонду «Защитники Отечества» на передачу личных данных в территориальный фонд обязательного медстрахования.