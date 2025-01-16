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AP: премьер Британии Стармер прибыл в Киев

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Украину для подписания с президентом страны Владимиром Зеленским договора о «100-летнем партнерстве», сообщает Associated Press со ссылкой на британское правительство.

Соглашение охватит такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля.

По словам Зеленского, он обсудит с британским премьером план, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, согласно которому войска Франции и других западных стран будут размещены на Украине для контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня.

Согласно информации источников Bloomberg, приближенные к Зеленскому чиновники на протяжении нескольких месяцев в частном порядке выражали недовольство Стармером. В материале отмечено, что, по их мнению, британский премьер «следует более осторожному подходу уходящего в отставку президента США Джо Байдена, а не подталкивает союзников к тому, чтобы они предоставили Украине все необходимое для победы в конфликте». Команда Зеленского также озадачена вопросом, почему премьер Великобритании так долго откладывал визит в Киев, ведь он занимает свой пост уже более шести месяцев.

По данным The Telegraph, Стармер и Макрон обсуждают отправку на Украину миротворцев после возможного соглашения о прекращении конфликта. Подробности переговоров сторонами не раскрываются. Согласно одной из инициатив США, западные военные могли бы охранять 1300-километровую границу между новыми границами Украины и России с демилитаризованной «буферной» зоной. Макрон продвигает предложение о том, что европейские союзники могут быть задействованы для этой задачи на местах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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