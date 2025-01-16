AP: премьер Британии Стармер прибыл в Киев
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Украину для подписания с президентом страны Владимиром Зеленским договора о «100-летнем партнерстве», сообщает Associated Press со ссылкой на британское правительство.
Соглашение охватит такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля.
По словам Зеленского, он обсудит с британским премьером план, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, согласно которому войска Франции и других западных стран будут размещены на Украине для контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня.
Согласно информации источников Bloomberg, приближенные к Зеленскому чиновники на протяжении нескольких месяцев в частном порядке выражали недовольство Стармером. В материале отмечено, что, по их мнению, британский премьер «следует более осторожному подходу уходящего в отставку президента США Джо Байдена, а не подталкивает союзников к тому, чтобы они предоставили Украине все необходимое для победы в конфликте». Команда Зеленского также озадачена вопросом, почему премьер Великобритании так долго откладывал визит в Киев, ведь он занимает свой пост уже более шести месяцев.
По данным The Telegraph, Стармер и Макрон обсуждают отправку на Украину миротворцев после возможного соглашения о прекращении конфликта. Подробности переговоров сторонами не раскрываются. Согласно одной из инициатив США, западные военные могли бы охранять 1300-километровую границу между новыми границами Украины и России с демилитаризованной «буферной» зоной. Макрон продвигает предложение о том, что европейские союзники могут быть задействованы для этой задачи на местах.