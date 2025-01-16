AP: премьер Британии Стармер прибыл в Киев

Согласно информации источников Bloomberg, приближенные к Зеленскому чиновники на протяжении нескольких месяцев в частном порядке выражали недовольство Стармером. В материале отмечено, что, по их мнению, британский премьер «следует более осторожному подходу уходящего в отставку президента США Джо Байдена, а не подталкивает союзников к тому, чтобы они предоставили Украине все необходимое для победы в конфликте». Команда Зеленского также озадачена вопросом, почему премьер Великобритании так долго откладывал визит в Киев, ведь он занимает свой пост уже более шести месяцев.