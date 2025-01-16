Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

СК завершил расследование уголовного дела экс-депутата Госдумы Четверикова

Он обвиняется в хищении более 155 млн рублей
Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Александра Четверикова. Он обвиняется в многомиллионных хищениях средств у подконтрольных ему агропромышленных предприятий. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Четвериков объявлен в международный розыск. По данным СК, в настоящее время экс-депутат проживает в Бельгии.

Как утверждает следствие, в 2009-2013 гг. директор ОАО «Чувашский бройлер» Вадим Николаев по указанию Четверикова, являвшегося фактическим владельцем предприятия, заключал договоры о заведомо невозвратных займах с юрлицами, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Всего таким образом Четвериковым и Николаевым было растрачено более 101 млн руб.

Кроме того, следствием установлено, что в 2019 г. входивший в совет директоров АО «Логистическая компания «Зерно Сибири» Четвериков совместно с директором данного предприятия Алексеем Секачевым и бизнесменами Максимом Плужниковым и Станиславом Саутой похитили более 54 млн руб. под видом оплаты за якобы поставленное зерно пшеницы.

Четвериков был депутатом Госдумы III, V и VI созывов, а также Курской областной думы. Также он является создателем одного из крупнейших агропромышленных предприятий России – ОАО «Группа компаний «Агрохолдинг».

В сентябре 2023 г. Верховный суд Чувашии приговорил экс-директора ОАО «Чувашский бройлер» Николаева к четырем годам колонии общего режима. По требованию прокуратуры с него было взыскано 113 млн руб. в качестве возмещения нанесенного преступлением ущерба. Примерно в то же время в Омске суд рассмотрел уголовное дело в отношении других сообщников Четверикова: Секачеву, Плужникову и Сауте было назначено по шесть с половиной лет лишения свободы со штрафом в 800 000 руб.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных