СК завершил расследование уголовного дела экс-депутата Госдумы Четверикова

В сентябре 2023 г. Верховный суд Чувашии приговорил экс-директора ОАО «Чувашский бройлер» Николаева к четырем годам колонии общего режима. По требованию прокуратуры с него было взыскано 113 млн руб. в качестве возмещения нанесенного преступлением ущерба. Примерно в то же время в Омске суд рассмотрел уголовное дело в отношении других сообщников Четверикова: Секачеву, Плужникову и Сауте было назначено по шесть с половиной лет лишения свободы со штрафом в 800 000 руб.