СК завершил расследование уголовного дела экс-депутата Госдумы Четверикова

СК завершил расследование уголовного дела экс-депутата Госдумы ЧетвериковаОн обвиняется в хищении более 155 млн рублей
Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Александра Четверикова. Он обвиняется в многомиллионных хищениях средств у подконтрольных ему агропромышленных предприятий. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Четвериков объявлен в международный розыск. По данным СК, в настоящее время экс-депутат проживает в Бельгии.
Как утверждает следствие, в 2009-2013 гг. директор ОАО «Чувашский бройлер» Вадим Николаев по указанию Четверикова, являвшегося фактическим владельцем предприятия, заключал договоры о заведомо невозвратных займах с юрлицами, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Всего таким образом Четвериковым и Николаевым было растрачено более 101 млн руб.
Кроме того, следствием установлено, что в 2019 г. входивший в совет директоров АО «Логистическая компания «Зерно Сибири» Четвериков совместно с директором данного предприятия Алексеем Секачевым и бизнесменами Максимом Плужниковым и Станиславом Саутой похитили более 54 млн руб. под видом оплаты за якобы поставленное зерно пшеницы.
Четвериков был депутатом Госдумы III, V и VI созывов, а также Курской областной думы. Также он является создателем одного из крупнейших агропромышленных предприятий России – ОАО «Группа компаний «Агрохолдинг».
В сентябре 2023 г. Верховный суд Чувашии приговорил экс-директора ОАО «Чувашский бройлер» Николаева к четырем годам колонии общего режима. По требованию прокуратуры с него было взыскано 113 млн руб. в качестве возмещения нанесенного преступлением ущерба. Примерно в то же время в Омске суд рассмотрел уголовное дело в отношении других сообщников Четверикова: Секачеву, Плужникову и Сауте было назначено по шесть с половиной лет лишения свободы со штрафом в 800 000 руб.