Захарова назвала причину отсутствия Зеленского на инаугурации Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский будет отсутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа из-за того, что его не пригласили, а не в силу наличия важных дел дома, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что за 2024 г. Зеленский посетил более 35 стран, а «домашние дела его не смутили».
«Новый год только начался, а у него за две недели уже случились попрошайные визиты в Германию, Италию, Польшу. И домашние дела снова помехой не стали. То, что он трижды просился в Вашингтон, а ему, как сейчас выяснилось, отказали, он забыл уточнить», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Инаугурация Трампа состоится 20 января в Вашингтоне, в этот день избранный президент США должен принести клятву верности американской Конституции и официально вступить в должность.
Зеленский в ходе недавнего обращения заявил, что не поедет на инаугурации Трампа, «потому что у него дома дела».