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Захарова назвала причину отсутствия Зеленского на инаугурации Трампа

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский будет отсутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа из-за того, что его не пригласили, а не в силу наличия важных дел дома, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что за 2024 г. Зеленский посетил более 35 стран, а «домашние дела его не смутили».

«Новый год только начался, а у него за две недели уже случились попрошайные визиты в Германию, Италию, Польшу. И домашние дела снова помехой не стали. То, что он трижды просился в Вашингтон, а ему, как сейчас выяснилось, отказали, он забыл уточнить», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как Вашингтон готовится к инаугурации Дональда Трампа
20 января в Вашингтоне пройдет церемония вступления в полномочия избранного президента США Дональда Трампа. Это будет 60-я инаугурация американского лидера в истории и вторая для самого Трампа. Как столица Соединенных Штатов готовится к возвращению республиканца в Белый дом – в галерее «Ведомостей».
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20 января в Вашингтоне пройдет церемония вступления в полномочия избранного президента США Дональда Трампа. Это будет 60-я инаугурация американского лидера в истории и вторая для самого Трампа. Как столица Соединенных Штатов готовится к возвращению республиканца в Белый дом – в галерее «Ведомостей». / Fabrizio Bensch / REUTERS

Инаугурация Трампа состоится 20 января в Вашингтоне, в этот день избранный президент США должен принести клятву верности американской Конституции и официально вступить в должность.

Зеленский в ходе недавнего обращения заявил, что не поедет на инаугурации Трампа, «потому что у него дома дела».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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