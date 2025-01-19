Захарова назвала причину отсутствия Зеленского на инаугурации Трампа

«Новый год только начался, а у него за две недели уже случились попрошайные визиты в Германию, Италию, Польшу. И домашние дела снова помехой не стали. То, что он трижды просился в Вашингтон, а ему, как сейчас выяснилось, отказали, он забыл уточнить», – написала Захарова в своем Telegram-канале.