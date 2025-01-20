Президент Панамы пообещал сохранить контроль над Панамским каналом
Панамский канал был и будет Панамским, его управление будет оставаться под контролем Панамы при соблюдении нейтралитета, заявил президент страны Хосе Мулино в социальной сети X.
Таким образом он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа во время инаугурации относительно контроля над каналом.
«В мире нет ни одной страны, которая бы вмешивалась в деятельность нашего правительства. Канал не был чьей-либо уступкой. Это стало результатом борьбы поколений, которая достигла кульминации в 1999 г. в результате договора Торрихоса-Картера, и с тех пор и по сей день мы ответственно управляем и расширяем его, чтобы служить миру и торговле», – сказал Мулино в заявлении.
Президент Панамы подчеркнул, что будет защищать канал с помощью международного права и диалога с дружественными странами.
Во время своей инаугурационной речи 47-ой президент США заявил, что новая администрация Белого дома будет расширять территорию США. Республиканец пообещал, что американские астронавты водрузят американский флаг на Марсе.
11 января стало известно, что Мулино может обратиться в Совет безопасности ООН, если Трамп продолжит «угрожать его стране».
В конце декабря Трамп потребовал снизить транзитные сборы за проход американских военных и торговых судов через Панамский канал, иначе Панама должна будет вернуть канал США. 22 декабря он заявил, что добьется возвращения канала. Президент Панамы ответил, что не пойдет на уступки и не снизит плату. Мулино готов сотрудничать с Трампом после его инаугурации в вопросе борьбы с нелегальной миграцией, но американцы не получат контроль над каналом.
7 января Трамп заявил, что обсуждения по Панамскому каналу уже идут. Трамп также отказался гарантировать, что США не применят военную силу. Глава МИД Панамы опроверг контакты с Трампом.