Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Президент Панамы пообещал сохранить контроль над Панамским каналом

Ведомости

Панамский канал был и будет Панамским, его управление будет оставаться под контролем Панамы при соблюдении нейтралитета, заявил президент страны Хосе Мулино в социальной сети X.

Таким образом он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа во время инаугурации относительно контроля над каналом.

«В мире нет ни одной страны, которая бы вмешивалась в деятельность нашего правительства. Канал не был чьей-либо уступкой. Это стало результатом борьбы поколений, которая достигла кульминации в 1999 г. в результате договора Торрихоса-Картера, и с тех пор и по сей день мы ответственно управляем и расширяем его, чтобы служить миру и торговле», – сказал Мулино в заявлении.

Президент Панамы подчеркнул, что будет защищать канал с помощью международного права и диалога с дружественными странами.

Во время своей инаугурационной речи 47-ой президент США заявил, что новая администрация Белого дома будет расширять территорию США. Республиканец пообещал, что американские астронавты водрузят американский флаг на Марсе.

11 января стало известно, что Мулино может обратиться в Совет безопасности ООН, если Трамп продолжит «угрожать его стране». 

В конце декабря Трамп потребовал снизить транзитные сборы за проход американских военных и торговых судов через Панамский канал, иначе Панама должна будет вернуть канал США. 22 декабря он заявил, что добьется возвращения канала. Президент Панамы ответил, что не пойдет на уступки и не снизит плату. Мулино готов сотрудничать с Трампом после его инаугурации в вопросе борьбы с нелегальной миграцией, но американцы не получат контроль над каналом.

7 января Трамп заявил, что обсуждения по Панамскому каналу уже идут. Трамп также отказался гарантировать, что США не применят военную силу. Глава МИД Панамы опроверг контакты с Трампом.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных