Президент Панамы пообещал сохранить контроль над Панамским каналом

«В мире нет ни одной страны, которая бы вмешивалась в деятельность нашего правительства. Канал не был чьей-либо уступкой. Это стало результатом борьбы поколений, которая достигла кульминации в 1999 г. в результате договора Торрихоса-Картера, и с тех пор и по сей день мы ответственно управляем и расширяем его, чтобы служить миру и торговле», – сказал Мулино в заявлении.