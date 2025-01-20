CNN: Нетаньяху планирует посетить США для встречи с Трампом в «ближайшие недели»

Телеканал NBC со ссылкой на анонимный источник в Белом доме сообщил, что Трамп рассматривает вариант переселения части из 2 млн палестинских беженцев в Индонезию, пока будет происходить восстановление опустошенной войной Газы. Для этого новый спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф рассматривает вариант визита в палестинский анклав в ближайшее время. До сих пор соседние с Газой арабские страны категорически отказывались принимать палестинских беженцев, поскольку они там и так проживают в большом количестве.