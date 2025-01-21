Трамп приказал снова приспустить флаги США в память о Картере

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В Вашингтоне проходит трехдневное прощание с Джимми Картером. Гроб с телом 39-го президента США выставлен в Ротонде Капитолия до 9 января. На траурной церемонии во вторник, 7 января, выступила вице-президент США Камала Харрис. Картер умер 29 декабря 2024 г. в возрасте 100 лет. В последние годы он лечился от агрессивной формы рака кожи. / Andrew Harnik / Pool via AP