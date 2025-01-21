Трамп приказал снова приспустить флаги США в память о Картере
Новый президент США Дональд Трамп приказал снова приспустить флаги над Белым домом и другими государственными учреждениями в память о недавно скончавшемся президенте Джимми Картере.
Ранее в понедельник, сразу после того, как Трамп официально вступил в должность, флаги были подняты.
Текст приказа Трампа относительно флага США гласит, что флаг будет опущен «по окончании дня инаугурации» на оставшийся 30-дневный период в честь памяти покойного бывшего президента Джимми Картера, то есть до 28 января.
В этом же указе Трамп постановляет, чтобы в этот и все будущие дни инаугурации флаг Соединенных Штатов был поднят.
Администрация бывшего президента США Джо Байдена 4 января подтвердила, что решение о приспущенных флагах во время инаугурации Трампа пересматриваться не будет.
Флаги были приспущены в связи с трауром по экс-президенту Джимми Картеру, который скончался 30 декабря 2024 г. в возрасте 100 лет.
Флаги приспустили на 30 дней после дня траура 9 января, как предписывает традиция в случае смерти президента.
20 января Трамп официально занял пост 47-го президента.