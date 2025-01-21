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Трамп приказал снова приспустить флаги США в память о Картере

Ведомости

Новый президент США Дональд Трамп приказал снова приспустить флаги над Белым домом и другими государственными учреждениями в память о недавно скончавшемся президенте Джимми Картере.

Ранее в понедельник, сразу после того, как Трамп официально вступил в должность, флаги были подняты.

Текст приказа Трампа относительно флага США гласит, что флаг будет опущен «по окончании дня инаугурации» на оставшийся 30-дневный период в честь памяти покойного бывшего президента Джимми Картера, то есть до 28 января.

Прощание с экс-президентом США Джимми Картером
В Вашингтоне проходит трехдневное прощание с Джимми Картером. Гроб с телом 39-го президента США выставлен в Ротонде Капитолия до 9 января. На траурной церемонии во вторник, 7 января, выступила вице-президент США Камала Харрис. Картер умер 29 декабря 2024 г. в возрасте 100 лет. В последние годы он лечился от агрессивной формы рака кожи.
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В Вашингтоне проходит трехдневное прощание с Джимми Картером. Гроб с телом 39-го президента США выставлен в Ротонде Капитолия до 9 января. На траурной церемонии во вторник, 7 января, выступила вице-президент США Камала Харрис. Картер умер 29 декабря 2024 г. в возрасте 100 лет. В последние годы он лечился от агрессивной формы рака кожи. / Andrew Harnik / Pool via AP

В этом же указе Трамп постановляет, чтобы в этот и все будущие дни инаугурации флаг Соединенных Штатов был поднят.

Администрация бывшего президента США Джо Байдена 4 января подтвердила, что решение о приспущенных флагах во время инаугурации Трампа пересматриваться не будет.

Флаги были приспущены в связи с трауром по экс-президенту Джимми Картеру, который скончался 30 декабря 2024 г. в возрасте 100 лет.

Флаги приспустили на 30 дней после дня траура 9 января, как предписывает традиция в случае смерти президента.

20 января Трамп официально занял пост 47-го президента.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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