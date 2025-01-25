Мишустин расширил сферы взаимодействия волонтеров с властью

Решение, по мнению кабмина, позволит волонтерам более эффективно взаимодействовать с государственными органами власти, органами местного самоуправления и их подведомственными структурами. Волонтеры смогут работать с властями по направлению, которое включает в себя охрану окружающей среды, деятельность на особо охраняемых природных территориях, сбережение объектов животного и растительного мира, а также предотвращение нарушений природоохранного законодательства. Вторым направлением стала профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждение социально опасных форм поведения граждан, уточнили в правительстве.