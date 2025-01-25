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Мишустин расширил сферы взаимодействия волонтеров с властью

Ведомости

Перечень видов волонтерской деятельности, которая может вестись при взаимодействии с органами власти, будет дополнен в России двумя новыми направлениями, следует из постановления премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Решение, по мнению кабмина, позволит волонтерам более эффективно взаимодействовать с государственными органами власти, органами местного самоуправления и их подведомственными структурами. Волонтеры смогут работать с властями по направлению, которое включает в себя охрану окружающей среды, деятельность на особо охраняемых природных территориях, сбережение объектов животного и растительного мира, а также предотвращение нарушений природоохранного законодательства. Вторым направлением стала профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждение социально опасных форм поведения граждан, уточнили в правительстве.

До постановления Мишустина в списке видов работы, которую волонтеры могут вести с властями, было четыре направления, напомнили в кабмине. Среди них оказание медицинской помощи, социальных услуг, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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