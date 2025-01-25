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ТАСС: двух россиян обвинили в атаке на военный аэродром

Ведомости

В отношении двух россиян возбуждено дело о теракте, в августе 2023 г. они совершили атаку с применением беспилотников по территории аэродрома Минобороны РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о Максиме Косяченко и Татьяне Туриевой, которых изначально обвиняли в теракте на объектах РЖД по заданию главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Теперь уголовное дело, по данным ТАСС, дополнилось эпизодами минирования военных объектов и атакой на военный аэродром с использованием БПЛА.

«В отношении Косяченко М. А. и иных лиц, совершивших атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по территории аэродрома министерства обороны РФ 16 августа 2023 г., возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – говорится в документе.

По информации агентства, Туриева и Косяченко стали обвиняемыми в совершении теракта путем минирования объектов российского оборонного ведомства. Вина россиян была подтверждена свидетельскими показаниями, а в деле могут появиться новые фигуранты, следует из материалов.

Россияне были задержаны в сентябре 2023 г., тогда было известно об одном эпизоде теракта. По версии следствия, задержанные получили задание через Viber и Telegram от сотрудников ГУР минобороны Украины на совершение теракта на двух объектах железной дороги. Сейчас Туриева и Косяченко находятся в СИЗО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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