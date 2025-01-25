ТАСС: двух россиян обвинили в атаке на военный аэродром
В отношении двух россиян возбуждено дело о теракте, в августе 2023 г. они совершили атаку с применением беспилотников по территории аэродрома Минобороны РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Речь идет о Максиме Косяченко и Татьяне Туриевой, которых изначально обвиняли в теракте на объектах РЖД по заданию главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Теперь уголовное дело, по данным ТАСС, дополнилось эпизодами минирования военных объектов и атакой на военный аэродром с использованием БПЛА.
«В отношении Косяченко М. А. и иных лиц, совершивших атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по территории аэродрома министерства обороны РФ 16 августа 2023 г., возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – говорится в документе.
По информации агентства, Туриева и Косяченко стали обвиняемыми в совершении теракта путем минирования объектов российского оборонного ведомства. Вина россиян была подтверждена свидетельскими показаниями, а в деле могут появиться новые фигуранты, следует из материалов.
Россияне были задержаны в сентябре 2023 г., тогда было известно об одном эпизоде теракта. По версии следствия, задержанные получили задание через Viber и Telegram от сотрудников ГУР минобороны Украины на совершение теракта на двух объектах железной дороги. Сейчас Туриева и Косяченко находятся в СИЗО.