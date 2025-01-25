ТАСС: двух россиян обвинили в атаке на военный аэродром

Россияне были задержаны в сентябре 2023 г., тогда было известно об одном эпизоде теракта. По версии следствия, задержанные получили задание через Viber и Telegram от сотрудников ГУР минобороны Украины на совершение теракта на двух объектах железной дороги. Сейчас Туриева и Косяченко находятся в СИЗО.