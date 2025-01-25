Politico: в команде Трампа возникли разногласия по вопросу введения пошлин
Планируемое введение 20%-ных пошлин на импортные товары стало причиной первых разногласий в команде президента США Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на источники.
Несмотря на предвыборные обещания, реализовать инициативу сразу после вступления в должность Трамп не спешит, что, по словам источников, может свидетельствовать об отсутствии четкого плана.
Мнения внутри команды президента разделились. Одни советники, включая кандидатов на посты министра финансов и председателя Совета экономических консультантов, выступают за постепенное введение тарифов, чтобы избежать экономических потрясений. Другие, такие как Питер Наварро и Стивен Миллер, настаивают на всеобъемлющих и универсальных пошлинах.
По данным Politico, решение о введении тарифов может быть принято в ближайшие месяцы. Но неопределенность в этом вопросе подчеркивает сложность баланса между политическими обещаниями и экономическими реалиями.