Politico: в команде Трампа возникли разногласия по вопросу введения пошлин

Мнения внутри команды президента разделились. Одни советники, включая кандидатов на посты министра финансов и председателя Совета экономических консультантов, выступают за постепенное введение тарифов, чтобы избежать экономических потрясений. Другие, такие как Питер Наварро и Стивен Миллер, настаивают на всеобъемлющих и универсальных пошлинах.