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Politico: в команде Трампа возникли разногласия по вопросу введения пошлин

Ведомости

Планируемое введение 20%-ных пошлин на импортные товары стало причиной первых разногласий в команде президента США Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на источники.

Несмотря на предвыборные обещания, реализовать инициативу сразу после вступления в должность Трамп не спешит, что, по словам источников, может свидетельствовать об отсутствии четкого плана.

Мнения внутри команды президента разделились. Одни советники, включая кандидатов на посты министра финансов и председателя Совета экономических консультантов, выступают за постепенное введение тарифов, чтобы избежать экономических потрясений. Другие, такие как Питер Наварро и Стивен Миллер, настаивают на всеобъемлющих и универсальных пошлинах.

По данным Politico, решение о введении тарифов может быть принято в ближайшие месяцы. Но неопределенность в этом вопросе подчеркивает сложность баланса между политическими обещаниями и экономическими реалиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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