Захарова пошутила над западной демократией после угроз Туска в адрес Орбана
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале пошутила по поводу угроз премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес его венгерского коллеги Виктора Орбана.
«Туск пригрозил Орбану последствиями, если тот наложит вето на продление санкций против России. А потому что такая западная демократия», – написала она.
25 января Туск пригрозил Орбану последствиями, если Венгрия наложит вето на продление санкций против России. Туск заявил, что если Орбан заблокирует санкции, это покажет, что он действует на стороне Путина, а не Европы.
Днем ранее Орбан заявил, что Венгрия согласится на продление санкций, если Украина выполнит несколько условий, включая возобновление транзита газа из России и прекращение атак на газовые маршруты. Орбан также отметил, что ЕС не должен помогать Украине через санкции, если Киев нарушает их.