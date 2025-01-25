Захарова пошутила над западной демократией после угроз Туска в адрес Орбана

Днем ранее Орбан заявил, что Венгрия согласится на продление санкций, если Украина выполнит несколько условий, включая возобновление транзита газа из России и прекращение атак на газовые маршруты. Орбан также отметил, что ЕС не должен помогать Украине через санкции, если Киев нарушает их.