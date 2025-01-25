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Захарова пошутила над западной демократией после угроз Туска в адрес Орбана

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале пошутила по поводу угроз премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес его венгерского коллеги Виктора Орбана.

«Туск пригрозил Орбану последствиями, если тот наложит вето на продление санкций против России. А потому что такая западная демократия», – написала она.

25 января Туск пригрозил Орбану последствиями, если Венгрия наложит вето на продление санкций против России. Туск заявил, что если Орбан заблокирует санкции, это покажет, что он действует на стороне Путина, а не Европы.

Днем ранее Орбан заявил, что Венгрия согласится на продление санкций, если Украина выполнит несколько условий, включая возобновление транзита газа из России и прекращение атак на газовые маршруты. Орбан также отметил, что ЕС не должен помогать Украине через санкции, если Киев нарушает их.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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