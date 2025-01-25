Во Флориде задержан мужчина за угрозы в адрес Дональда Трампа

В ходе предвыборной кампании на Трампа дважды совершались покушения. Первое произошло 13 июля 2024 г. на митинге в Пенсильвании, где стрелок ранил его в ухо. Второе покушение было 15 сентября, когда Трамп находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Агент Секретной службы США заметил мужчину с оружием. Трамп не пострадал.