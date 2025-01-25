Во Флориде задержан мужчина за угрозы в адрес Дональда Трампа
Полиция Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, арестовала 46-летнего Шэннона Аткинса за угрозы убийства, направленные в адрес президента США Дональда Трампа, которые он опубликовал в социальных сетях. Об этом со ссылкой на информацию на сайте местной полиции пишет «РИА Новости».
Расследование началось 20 января после получения сообщения о публикациях Аткинса. Мужчина был задержан 24 января вечером, при нем также был обнаружен кокаин. Во время допроса он признался в написании постов с угрозами.
Аткинсу грозит обвинение за распространение угроз в интернете, а также за хранение наркотиков. Полиция уточняет, что расследование продолжается.
В ходе предвыборной кампании на Трампа дважды совершались покушения. Первое произошло 13 июля 2024 г. на митинге в Пенсильвании, где стрелок ранил его в ухо. Второе покушение было 15 сентября, когда Трамп находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Агент Секретной службы США заметил мужчину с оружием. Трамп не пострадал.