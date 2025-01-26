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Израиль будет представлен на параде Победы в Москве

Ведомости

Израиль будет представлен на параде Победы 9 мая в Москве, сообщила посол еврейского государства в России Симона Гальперин, пишет ТАСС.

«Я обещаю уже заранее, я буду участвовать [в параде] и в этом году», – сказала она.

Она отметила, что исторические факты не меняются из-за геополитических или других обстоятельств: «Израиль еще в 2017 г. принял в кнессете (парламенте) решение, что 9 мая будет отмечаться День Победы».

Парад в честь 80-летия Победы состоится в Москве 9 мая. Президент РФ Владимир Путин пригласил на мероприятия президента Киргизской Республики Садыра Жапарова, главу Белоруссии Александра Лукашенко, президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха, вьетнамского лидера То Лама, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и др.

В декабре 2024 г. Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Против резолюции выступили 53 страны, в том числе Германия, Италия, Канада, США, Украина и Япония.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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