Израиль будет представлен на параде Победы в Москве
Израиль будет представлен на параде Победы 9 мая в Москве, сообщила посол еврейского государства в России Симона Гальперин, пишет ТАСС.
«Я обещаю уже заранее, я буду участвовать [в параде] и в этом году», – сказала она.
Она отметила, что исторические факты не меняются из-за геополитических или других обстоятельств: «Израиль еще в 2017 г. принял в кнессете (парламенте) решение, что 9 мая будет отмечаться День Победы».
Парад в честь 80-летия Победы состоится в Москве 9 мая. Президент РФ Владимир Путин пригласил на мероприятия президента Киргизской Республики Садыра Жапарова, главу Белоруссии Александра Лукашенко, президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха, вьетнамского лидера То Лама, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и др.
В декабре 2024 г. Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Против резолюции выступили 53 страны, в том числе Германия, Италия, Канада, США, Украина и Япония.