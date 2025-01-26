Израиль будет представлен на параде Победы в Москве

В декабре 2024 г. Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Против резолюции выступили 53 страны, в том числе Германия, Италия, Канада, США, Украина и Япония.