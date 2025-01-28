Путин проведет совещание по вопросам развития беспилотной авиации
Президент РФ Владимир Путин 28 января проведет совещание по вопросам развития беспилотной авиации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков пообещал «содержательное совещание», из которого транслироваться в эфире будет только вступительное слово Путина. Остальные спикеры выступят в закрытом режиме. Вице-премьер Виталий Савельев расскажет о направлениях развития беспилотных авиационных систем гражданского назначения. Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков доложит о формировании новых подходов в этой сфере. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщит о формировании новых подходов в образовании в сфере беспилотных авиационных систем. Также предусмотрен обмен мнениями.
В июне 2023 г. правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030-2035 гг. В течение шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. В стратегии определены пять ключевых направлений. В частности, это разработка и серийное производство отечественных беспилотных авиационных систем, включающее создание крупных производственных центров, развитие инфраструктуры (в том числе аэродромов, вертодромов, дронопортов), стимулирование спроса на БПЛА и подготовку кадров для беспилотной авиации. Объем рынка беспилотников в РФ к 2035 г. может составить более 1 млн БПЛА. Наибольший потенциал для их применения – в отраслях сельского хозяйства, в строительном надзоре, создании и обновлении геопространственных баз данных и логистике (доставка грузов в труднодоступные районы).