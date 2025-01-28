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Путин проведет совещание по вопросам развития беспилотной авиации

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 28 января проведет совещание по вопросам развития беспилотной авиации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков пообещал «содержательное совещание», из которого транслироваться в эфире будет только вступительное слово Путина. Остальные спикеры выступят в закрытом режиме. Вице-премьер Виталий Савельев расскажет о направлениях развития беспилотных авиационных систем гражданского назначения. Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков доложит о формировании новых подходов в этой сфере. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщит о формировании новых подходов в образовании в сфере беспилотных авиационных систем. Также предусмотрен обмен мнениями.

В июне 2023 г. правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030-2035 гг. В течение шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. В стратегии определены пять ключевых направлений. В частности, это разработка и серийное производство отечественных беспилотных авиационных систем, включающее создание крупных производственных центров, развитие инфраструктуры (в том числе аэродромов, вертодромов, дронопортов), стимулирование спроса на БПЛА и подготовку кадров для беспилотной авиации. Объем рынка беспилотников в РФ к 2035 г. может составить более 1 млн БПЛА. Наибольший потенциал для их применения – в отраслях сельского хозяйства, в строительном надзоре, создании и обновлении геопространственных баз данных и логистике (доставка грузов в труднодоступные районы).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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