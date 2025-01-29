В Минске может появиться совместный с Россией проект по ремонту средств ПВО
В Белоруссии может появиться совместный с Россией сервис ремонта средств противовоздушной обороны. Об этом сообщили в государственном военно-промышленном комитете (ГВПК) Белоруссии, передает ТАСС.
В ведомстве заявили, что сейчас идет обсуждение российской и белорусской стороны. Диалог проходит между Госкомвоенпромом и российской делегацией.
Предполагается, что проект будет создан на базе ОАО «2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения».