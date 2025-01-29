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Неумывакин заявил о входе всех субъектов РФ в «Профессионалитет» в 2026 году

Ведомости

В проект «Профессионалитет» войдут в 2026 г. все регионы Российской Федерации. Об этом сообщил директор департамента государственной политики Минпросвещения России Виктор Неумывакин на заседании рабочей группы, передает ТАСС.

Предполагается, что к 2026 г. в проект войдут оставшиеся восемь регионов. Среди них Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Еврейская автономная область, Херсонская область, Запорожская область, Севастополь и Республика Ингушетия.

Дорожные карты по вхождению в «Профессионалитет» уже сформированы, заявил Неумывакин.

По его словам, планируется работа с Минфином в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2026-й и последующие годы. Делается это для того, чтобы довести количество колледжей, участвующих в программе, до половины всех колледжей в стране, то есть до 1500 минимум, пояснил директор департамента.

Федеральный проект «Профессионалитет» стартовал в 2022 г. Его основополагающая задача – комплексное изменение системы среднего профессионального образования, а также широкое распространение отраслевой модели подготовки кадров по востребованным рабочим профессиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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