Неумывакин заявил о входе всех субъектов РФ в «Профессионалитет» в 2026 году
В проект «Профессионалитет» войдут в 2026 г. все регионы Российской Федерации. Об этом сообщил директор департамента государственной политики Минпросвещения России Виктор Неумывакин на заседании рабочей группы, передает ТАСС.
Предполагается, что к 2026 г. в проект войдут оставшиеся восемь регионов. Среди них Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Еврейская автономная область, Херсонская область, Запорожская область, Севастополь и Республика Ингушетия.
Дорожные карты по вхождению в «Профессионалитет» уже сформированы, заявил Неумывакин.
По его словам, планируется работа с Минфином в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2026-й и последующие годы. Делается это для того, чтобы довести количество колледжей, участвующих в программе, до половины всех колледжей в стране, то есть до 1500 минимум, пояснил директор департамента.
Федеральный проект «Профессионалитет» стартовал в 2022 г. Его основополагающая задача – комплексное изменение системы среднего профессионального образования, а также широкое распространение отраслевой модели подготовки кадров по востребованным рабочим профессиям.