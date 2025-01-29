Неумывакин заявил о входе всех субъектов РФ в «Профессионалитет» в 2026 году

По его словам, планируется работа с Минфином в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2026-й и последующие годы. Делается это для того, чтобы довести количество колледжей, участвующих в программе, до половины всех колледжей в стране, то есть до 1500 минимум, пояснил директор департамента.