Трамп обвинил «Хамас» в использовании презервативов при изготовлении бомб
Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что его администрации удалось обнаружить и приостановить перевод $50 млн на закупку презервативов для палестинского движения «Хамас». Видеофрагмент с речью президента опубликовало CTV News. По словам Трампа, движение якобы использовало презервативы для изготовления бомб.
Трамп назвал выделенные деньги «мошенничеством» со стороны «большой бюрократии». Как отмечает SkyNews, ранее аналогичное заявление сделала пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт. Она также обвинила администрацию предыдущего президента Джо Байдена в трате средств подобно «пьяным матросам», но само издание скептически относится к информации о субсидировании закупки презервативов. Так, издание утверждает, что Левитт не предоставила никаких доказательств, а траты администрации Байдена в 2023 г. на закупку презервативов другими странами со всего мира составили $60 млн. Также SkyNews посчитали, что если в Секторе газа проживает 2,14 млн человек, то на каждого жителя было выделено по меньшей мере $23 на презервативы. Телеканал считает эту цифру нереалистичной.
Аналогичный скепсис выражает газета The Washington Post (WP). По ее данным в прошлом году государственный департамент запустил пятилетнюю программу стоимостью $50 млн по улучшению здравоохранения в Газе. Но подрядчик, которому было поручено оказать медицинскую помощь – Anera, сказал, что не поставляет презервативы. «Давайте начнем с того, почему правительство США распространяет презервативы за рубежом: это для предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа. Возможно, администрация Трампа считает, что это нелепая трата денег, но многие из этих покупок презервативов были запущены в рамках программы президента Джорджа У. Буша [он же младший]. Плану [Буша] по оказанию помощи в борьбе со СПИДом приписывают спасение 26 млн жизней», – утверждают журналисты.
WP также заявила, что Левитт не назвала исполнителя заказа, а журналистам подтвердить ее слова о субсидировании поставок презервативов «Хамасу» также не удалось.