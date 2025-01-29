Трамп обвинил «Хамас» в использовании презервативов при изготовлении бомб

Трамп назвал выделенные деньги «мошенничеством» со стороны «большой бюрократии». Как отмечает SkyNews, ранее аналогичное заявление сделала пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт. Она также обвинила администрацию предыдущего президента Джо Байдена в трате средств подобно «пьяным матросам», но само издание скептически относится к информации о субсидировании закупки презервативов. Так, издание утверждает, что Левитт не предоставила никаких доказательств, а траты администрации Байдена в 2023 г. на закупку презервативов другими странами со всего мира составили $60 млн. Также SkyNews посчитали, что если в Секторе газа проживает 2,14 млн человек, то на каждого жителя было выделено по меньшей мере $23 на презервативы. Телеканал считает эту цифру нереалистичной.