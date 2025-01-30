Белый дом опроверг сообщения об отмене указа о заморозке федеральной помощи

28 января Трамп подписал указ о заморозке грантов на оказание федеральной финансовой помощи внутри страны и за рубежом, чтобы остановить государственное финансирование проектов, которые не соответствуют его программе. В ответ группа генеральных прокуроров из 22 штатов, в основном возглавляемых демократами, подала иск с требованием отменить заморозку федерального финансирования.