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Белый дом опроверг сообщения об отмене указа о заморозке федеральной помощи

Ведомости

Указ президента США Дональда Трампа о заморозке федеральных программ помощи и грантов не отменен, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Ранее СМИ сообщали, что указ был отозван после волны общественной критики.

28 января Трамп подписал указ о заморозке грантов на оказание федеральной финансовой помощи внутри страны и за рубежом, чтобы остановить государственное финансирование проектов, которые не соответствуют его программе. В ответ группа генеральных прокуроров из 22 штатов, в основном возглавляемых демократами, подала иск с требованием отменить заморозку федерального финансирования.

29 января Reuters со ссылкой на решение судьи окружного суда Колумбии сообщило о решении приостановить до 3 февраля реализацию и ввод указа. Согласно позиции некоммерческих организаций, которые выступили заявителями, действия по отмене грантов стали бы нарушением установленных законом процедур и полномочий Агентства США по международному развитию (USAID).

Накануне агентство сообщало, что остановка выдачи грантов США может нарушить работу социальных программ. В соответствии с политикой Трампа «Америка прежде всего» 26 января администрация президента призвала сотрудников USAID присоединиться к усилиям по изменению подхода Вашингтона к распределению помощи иностранным государствам. Решение Трампа фактически заморозило иностранную помощь США по всему миру.

Согласно служебной записке управления по контролю за бюджетом, которое следит за исполнением федерального бюджета, выдача грантов и кредитов будет приостановлена до тех пор, пока администрация Трампа не убедится, что они соответствуют приоритетам президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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