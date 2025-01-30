Белый дом опроверг сообщения об отмене указа о заморозке федеральной помощи
Указ президента США Дональда Трампа о заморозке федеральных программ помощи и грантов не отменен, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Ранее СМИ сообщали, что указ был отозван после волны общественной критики.
28 января Трамп подписал указ о заморозке грантов на оказание федеральной финансовой помощи внутри страны и за рубежом, чтобы остановить государственное финансирование проектов, которые не соответствуют его программе. В ответ группа генеральных прокуроров из 22 штатов, в основном возглавляемых демократами, подала иск с требованием отменить заморозку федерального финансирования.
29 января Reuters со ссылкой на решение судьи окружного суда Колумбии сообщило о решении приостановить до 3 февраля реализацию и ввод указа. Согласно позиции некоммерческих организаций, которые выступили заявителями, действия по отмене грантов стали бы нарушением установленных законом процедур и полномочий Агентства США по международному развитию (USAID).
Накануне агентство сообщало, что остановка выдачи грантов США может нарушить работу социальных программ. В соответствии с политикой Трампа «Америка прежде всего» 26 января администрация президента призвала сотрудников USAID присоединиться к усилиям по изменению подхода Вашингтона к распределению помощи иностранным государствам. Решение Трампа фактически заморозило иностранную помощь США по всему миру.
Согласно служебной записке управления по контролю за бюджетом, которое следит за исполнением федерального бюджета, выдача грантов и кредитов будет приостановлена до тех пор, пока администрация Трампа не убедится, что они соответствуют приоритетам президента.