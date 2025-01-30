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Суд в США приговорил к 11 годам тюрьмы автора «матери всех санкций» против РФ

Ведомости

Американский суд приговорил бывшего сенатора США Роберта Менендеза к 11 годам тюрьмы по делу о взятке, передает CNBC New York. Взяткодателей обязали выплатить миллионные штрафы, они получили сроки от семи до восьми лет. Менендез в первую очередь известен в России как автор крупного пакета антироссийских ограничений, который он сам назвал «матерью всех санкций».

Суд признал экс-сенатора виновным в продаже «своего значительного влияния в Вашингтоне» за золотые слитки, роскошный автомобиль и сотни тысяч долларов в виде денежных взяток. Телеканал рассказывает, что в ходе оглашения приговора Менендез называл себя кубинским мигрантом, который пытался улучшить жизнь своих избирателей. По словам журналистов, Менендез рыдал в ходе своего обращения к суду. В разные моменты своих показаний Менендез становился крайне эмоциональным, особенно когда говорил обо всех своих достижениях на должности сенатора.

Обвинение в коррупции Менендезу и его жене предъявили 22 сентября 2023 г. По данным следствия, он замешан в коррупционных схемах с тремя бизнесменами из Нью-Джерси. Помимо взяточничества в материалах дела указано, что сенатор действовал в интересах Египта, раскрывая информацию правительства США.

Менендез до августа прошлого года возглавлял сенатский комитет по международным отношениям. В декабре 2021 г. он выступил с антироссийским законопроектом, который назвал «матерью всех санкций».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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