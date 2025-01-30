Суд в США приговорил к 11 годам тюрьмы автора «матери всех санкций» против РФ
Американский суд приговорил бывшего сенатора США Роберта Менендеза к 11 годам тюрьмы по делу о взятке, передает CNBC New York. Взяткодателей обязали выплатить миллионные штрафы, они получили сроки от семи до восьми лет. Менендез в первую очередь известен в России как автор крупного пакета антироссийских ограничений, который он сам назвал «матерью всех санкций».
Суд признал экс-сенатора виновным в продаже «своего значительного влияния в Вашингтоне» за золотые слитки, роскошный автомобиль и сотни тысяч долларов в виде денежных взяток. Телеканал рассказывает, что в ходе оглашения приговора Менендез называл себя кубинским мигрантом, который пытался улучшить жизнь своих избирателей. По словам журналистов, Менендез рыдал в ходе своего обращения к суду. В разные моменты своих показаний Менендез становился крайне эмоциональным, особенно когда говорил обо всех своих достижениях на должности сенатора.
Обвинение в коррупции Менендезу и его жене предъявили 22 сентября 2023 г. По данным следствия, он замешан в коррупционных схемах с тремя бизнесменами из Нью-Джерси. Помимо взяточничества в материалах дела указано, что сенатор действовал в интересах Египта, раскрывая информацию правительства США.
Менендез до августа прошлого года возглавлял сенатский комитет по международным отношениям. В декабре 2021 г. он выступил с антироссийским законопроектом, который назвал «матерью всех санкций».