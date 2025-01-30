Суд в США приговорил к 11 годам тюрьмы автора «матери всех санкций» против РФ

Суд признал экс-сенатора виновным в продаже «своего значительного влияния в Вашингтоне» за золотые слитки, роскошный автомобиль и сотни тысяч долларов в виде денежных взяток. Телеканал рассказывает, что в ходе оглашения приговора Менендез называл себя кубинским мигрантом, который пытался улучшить жизнь своих избирателей. По словам журналистов, Менендез рыдал в ходе своего обращения к суду. В разные моменты своих показаний Менендез становился крайне эмоциональным, особенно когда говорил обо всех своих достижениях на должности сенатора.