Дуда заявил об интересе Киева в участии Варшавы в мирных переговорах

3 февраля Трамп заявил журналистам на базе Эндрюс, что у американских властей запланированы контакты с Россией и Украиной. 1 февраля спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог заявил Fox News, что Трамп намерен оказывать давление как на Москву, так и на Киев для завершения конфликта. Кроме того, президент США сообщал прессе в Белом доме о своем намерении обсудить завершение боевых действий на Украине с президентом России РФ Владимиром Путиным.