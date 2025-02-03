Дуда заявил об интересе Киева в участии Варшавы в мирных переговорах
Участие Варшавы в мирных переговорах по Украине было бы на руку Киеву, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times.
«Если бы администрация [президента США Дональда] Трампа пригласила за стол переговоров не только Украину и Россию, в интересах Украины было бы, чтобы там была и Польша», – сказал он.
Польский лидер считает, что завершение конфликта может способствовать всплеску международной организованной преступности. По его словам, Киеву потребуется «масштабная поддержка» для обеспечения безопасности. Дуда также выразил мнение, что после окончания боевых действий преступность распространится через границу с Украины в Польшу, а также затронет Западную Европу и США.
31 января The Times со ссылкой на источники писало, что Польша, Германия и страны Балтии выступают против отправки миротворческих сил на Украину после завершения конфликта. Было отмечено, что балтийские страны и Варшава беспокоятся о том, что миссия может забрать выделенные им средства и ресурсы НАТО.
3 февраля Трамп заявил журналистам на базе Эндрюс, что у американских властей запланированы контакты с Россией и Украиной. 1 февраля спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог заявил Fox News, что Трамп намерен оказывать давление как на Москву, так и на Киев для завершения конфликта. Кроме того, президент США сообщал прессе в Белом доме о своем намерении обсудить завершение боевых действий на Украине с президентом России РФ Владимиром Путиным.