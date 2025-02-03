Кремль: Россия продолжит переговоры с Сирией о судьбе базы в Тартусе
Россия продолжит вести переговоры с Сирией по многим вопросам, включая судьбу военной базы в порту Тартуса. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что российская делегация недавно провела переговоры в Дамаске.
«Условлено продолжить контакты по всем вопросам. Есть много вопросов для обсуждения. Мы продолжим диалог по всем темам, в том числе и по этой», – подчеркнул Песков.
Делегация России прибыла в Сирию 28 января. В ее состав вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев. Они провели переговоры с главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Поездка стала первой после смены власти в арабской республике.
На следующий день сирийское агентство Sana писало, что новые власти Сирии попросили от России компенсаций для восстановления доверия. Песков не стал комментировать эти сообщения. При этом он назвал визит российской делегации в страну важной поездкой, поскольку необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями.
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Президент республики Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир.