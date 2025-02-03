Кремль: Россия продолжит переговоры с Сирией о судьбе базы в Тартусе

На следующий день сирийское агентство Sana писало, что новые власти Сирии попросили от России компенсаций для восстановления доверия. Песков не стал комментировать эти сообщения. При этом он назвал визит российской делегации в страну важной поездкой, поскольку необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями.