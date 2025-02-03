Дуда: окончание боевых действий на Украине приведет к росту преступности
Окончание боевых действий на Украине может привести к всплеску международной организованной преступности, рассказал президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times.
По словам Дуды, ситуация может повторить сценарий 1990-х гг., когда возвращение военных из Афганистана привело к вспышкам насилия и бандитизма.
После завершения конфликта множество военных вернутся в свои дома с передовой, большинство могут страдать от проблем с психикой, в том числе посттравматического стрессового расстройства, считает Дуда.
Президент Польши отметил, что после возможного заключения перемирия между Киевом и Москвой Украине может понадобиться поддержка для восстановления экономики и поддержания порядка внутри страны. Дуда уточнил, что возможный рост преступности на Украине после прекращения военных действий может распространиться на Польшу, западную Европу и США.
В том же интервью для Financial Times Дуда рассказал, что участие Варшавы в мирных переговорах по Украине было бы на руку Киеву. «Если бы администрация [президента США Дональда] Трампа пригласила за стол переговоров не только Украину и Россию, в интересах Украины было бы, чтобы там была и Польша», – сказал он.