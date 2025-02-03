Дуда: окончание боевых действий на Украине приведет к росту преступности

В том же интервью для Financial Times Дуда рассказал, что участие Варшавы в мирных переговорах по Украине было бы на руку Киеву. «Если бы администрация [президента США Дональда] Трампа пригласила за стол переговоров не только Украину и Россию, в интересах Украины было бы, чтобы там была и Польша», – сказал он.