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Дуда: окончание боевых действий на Украине приведет к росту преступности

Ведомости

Окончание боевых действий на Украине может привести к всплеску международной организованной преступности, рассказал президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times.

По словам Дуды, ситуация может повторить сценарий 1990-х гг., когда возвращение военных из Афганистана привело к вспышкам насилия и бандитизма.

После завершения конфликта множество военных вернутся в свои дома с передовой, большинство могут страдать от проблем с психикой, в том числе посттравматического стрессового расстройства, считает Дуда.

Президент Польши отметил, что после возможного заключения перемирия между Киевом и Москвой Украине может понадобиться поддержка для восстановления экономики и поддержания порядка внутри страны. Дуда уточнил, что возможный рост преступности на Украине после прекращения военных действий может распространиться на Польшу, западную Европу и США.

В том же интервью для Financial Times Дуда рассказал, что участие Варшавы в мирных переговорах по Украине было бы на руку Киеву. «Если бы администрация [президента США Дональда] Трампа пригласила за стол переговоров не только Украину и Россию, в интересах Украины было бы, чтобы там была и Польша», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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