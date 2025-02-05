Военные округа утратили межвидовой статус
Президент России Владимир Путин подписал указ об утрате военными округами межвидового статуса. Документ опубликован на портале правовых актов.
Документом вносятся изменения в указ президента от 19 апреля 2017 г. № 177 «Об утверждении положения о военном округе», из п. 1 исключается слово «межвидовым».
Подразделения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) выведены из подчинения округам. Органы военной полиции, в свою очередь, переходят в подчинение военных округов.
С предложением вывести военные округа из статуса межвидового стратегического территориального объединения выступили в Минобороны в июне 2024 г. В пояснительной записке к проекту указа говорилось, что вступление в силу данного документа позволит оптимизировать структуру управления Вооруженными силами (ВС) РФ.
По состоянию на февраль 2025 г. в России пять военных округов – Московский, Ленинградский, Южный, Центральный, а также Восточный военные округи. С 1 марта 2024 г. в России по указу президента был упразднен Западный ВО, Северный флот лишился статуса, который фактически приравнивал его к военным округам. В 2024 г. территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей вошли в состав Южного ВО.