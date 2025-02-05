Военные округа утратили межвидовой статус

По состоянию на февраль 2025 г. в России пять военных округов – Московский, Ленинградский, Южный, Центральный, а также Восточный военные округи. С 1 марта 2024 г. в России по указу президента был упразднен Западный ВО, Северный флот лишился статуса, который фактически приравнивал его к военным округам. В 2024 г. территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей вошли в состав Южного ВО.