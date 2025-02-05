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Военные округа утратили межвидовой статус

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об утрате военными округами межвидового статуса. Документ опубликован на портале правовых актов.

Документом вносятся изменения в указ президента от 19 апреля 2017 г. № 177 «Об утверждении положения о военном округе», из п. 1 исключается слово «межвидовым».

Подразделения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) выведены из подчинения округам. Органы военной полиции, в свою очередь, переходят в подчинение военных округов.

С предложением вывести военные округа из статуса межвидового стратегического территориального объединения выступили в Минобороны в июне 2024 г. В пояснительной записке к проекту указа говорилось, что вступление в силу данного документа позволит оптимизировать структуру управления Вооруженными силами (ВС) РФ.

По состоянию на февраль 2025 г. в России пять военных округов – Московский, Ленинградский, Южный, Центральный, а также Восточный военные округи. С 1 марта 2024 г. в России по указу президента был упразднен Западный ВО, Северный флот лишился статуса, который фактически приравнивал его к военным округам. В 2024 г. территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей вошли в состав Южного ВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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