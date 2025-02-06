Госдума готовит проект о медосвидетельствовании прибывающих в Россию иностранцев

Кроме того, спикер Госдумы напомнил, что иностранцы, в отношении которых введен режим высылки, будут внесены в специальный реестр контролируемых лиц. В частности, они не смогут открывать банковские счета, покупать или продавать движимое и недвижимое имущество, управлять автомобилем и получать водительские права, вступать в брак, изменять место жительства или пребывания в России без разрешения полиции. При нарушении установленных ограничений будет принято решение о депортации. Володин отметил, что, по данным МВД, в России находится около 670 000 нелегальных мигрантов.