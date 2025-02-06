Госдума готовит проект о медосвидетельствовании прибывающих в Россию иностранцев
Госдума занимается подготовкой законодательных инициатив, связанных с медицинским освидетельствованием иностранцев, прибывающих в Россию, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, в 2024 г. депутаты Госдумы приняли 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. Володин также отметил, что в нижней палате ждут предложений от правительства насчет регулирования трудовой миграции и въезда в страну семей трудовых мигрантов.
Кроме того, спикер Госдумы напомнил, что иностранцы, в отношении которых введен режим высылки, будут внесены в специальный реестр контролируемых лиц. В частности, они не смогут открывать банковские счета, покупать или продавать движимое и недвижимое имущество, управлять автомобилем и получать водительские права, вступать в брак, изменять место жительства или пребывания в России без разрешения полиции. При нарушении установленных ограничений будет принято решение о депортации. Володин отметил, что, по данным МВД, в России находится около 670 000 нелегальных мигрантов.
5 февраля председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что в 2024 г. был зафиксирован рост числа преступлений террористической и экстремистской направленности среди мигрантов. В общей сложности иностранцы совершили 253 преступления террористического характера.