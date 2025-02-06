Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Госдума готовит проект о медосвидетельствовании прибывающих в Россию иностранцев

Ведомости

Госдума занимается подготовкой законодательных инициатив, связанных с медицинским освидетельствованием иностранцев, прибывающих в Россию, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, в 2024 г. депутаты Госдумы приняли 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. Володин также отметил, что в нижней палате ждут предложений от правительства насчет регулирования трудовой миграции и въезда в страну семей трудовых мигрантов.

Кроме того, спикер Госдумы напомнил, что иностранцы, в отношении которых введен режим высылки, будут внесены в специальный реестр контролируемых лиц. В частности, они не смогут открывать банковские счета, покупать или продавать движимое и недвижимое имущество, управлять автомобилем и получать водительские права, вступать в брак, изменять место жительства или пребывания в России без разрешения полиции. При нарушении установленных ограничений будет принято решение о депортации. Володин отметил, что, по данным МВД, в России находится около 670 000 нелегальных мигрантов.

5 февраля председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что в 2024 г. был зафиксирован рост числа преступлений террористической и экстремистской направленности среди мигрантов. В общей сложности иностранцы совершили 253 преступления террористического характера. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных