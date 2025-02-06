Песков: международные «эксперты» занимают однобокую позицию по Украине

По его словам, эти «эксперты» не готовы смотреть на реальность. Песков напомнил, что они хранили молчание с 2014 г., когда «когда киевский режим направил танки против своих же людей, которые не пожелали согласиться с результатами силового изменения строя в своей стране, изменения власти в своей стране».