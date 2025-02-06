Песков: международные «эксперты» занимают однобокую позицию по Украине
Так называемые эксперты, заложившие правовые основы по созданию спецтрибунала по агрессии против Украины, сознательно занимают абсолютно однобокую неконструктивную позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По его словам, эти «эксперты» не готовы смотреть на реальность. Песков напомнил, что они хранили молчание с 2014 г., когда «когда киевский режим направил танки против своих же людей, которые не пожелали согласиться с результатами силового изменения строя в своей стране, изменения власти в своей стране».
«Поэтому мы не можем как-то их воспринимать, мы не можем их считать экспертами», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера.
4 февраля на сайте Совета Европы была опубликована информация о том, что на заседании международной группы экспертов по правовым вопросам были заложены правовые основы специального трибунала по преступлениям против Украины, «включая ключевые элементы его устава». «Совет Европы стоит на стороне Украины с самого первого дня конфликта», – заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.