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Песков: международные «эксперты» занимают однобокую позицию по Украине

Ведомости

Так называемые эксперты, заложившие правовые основы по созданию спецтрибунала по агрессии против Украины, сознательно занимают абсолютно однобокую неконструктивную позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, эти «эксперты» не готовы смотреть на реальность. Песков напомнил, что они хранили молчание с 2014 г., когда «когда киевский режим направил танки против своих же людей, которые не пожелали согласиться с результатами силового изменения строя в своей стране, изменения власти в своей стране».

«Поэтому мы не можем как-то их воспринимать, мы не можем их считать экспертами», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

4 февраля на сайте Совета Европы была опубликована информация о том, что на заседании международной группы экспертов по правовым вопросам были заложены правовые основы специального трибунала по преступлениям против Украины, «включая ключевые элементы его устава». «Совет Европы стоит на стороне Украины с самого первого дня конфликта», – заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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