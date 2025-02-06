В Госдуме предложили дать МВД доступ к данным медосмотров мигрантов
Комитет по охране здоровья подготовил правки о порядке прохождения медосвидетельствования мигрантами, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в своем Telegram-канале.
Из сообщения следует, что в текущей редакции законопроекта предлагается установить единый срок для прохождения медосмотра иностранными гражданами после прибытия в Россию – 30 дней, дать МВД доступ к данным медосмотров при выявлении у иностранного гражданина инфекций, передать результаты в государственную информационную систему и Роспотребнадзор. При выявлении в организме мигранта наркотиков все медорганизации будут обязаны передать результаты в ту же систему и МВД.
Леонов напомнил, что в Думе активно продолжается работа по урегулированию проблем в сфере миграции. Готовится законопроект о медосвидетельствовании иностранных граждан.
6 февраля стало известно, что Госдума занимается подготовкой законодательных инициатив, связанных с медицинским освидетельствованием иностранцев, прибывающих в Россию. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, в 2024 г. депутаты приняли 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. Володин также отметил, что в нижней палате ждут предложений от правительства насчет регулирования трудовой миграции и въезда в страну семей трудовых мигрантов.