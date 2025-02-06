В Госдуме предложили дать МВД доступ к данным медосмотров мигрантов

Из сообщения следует, что в текущей редакции законопроекта предлагается установить единый срок для прохождения медосмотра иностранными гражданами после прибытия в Россию – 30 дней, дать МВД доступ к данным медосмотров при выявлении у иностранного гражданина инфекций, передать результаты в государственную информационную систему и Роспотребнадзор. При выявлении в организме мигранта наркотиков все медорганизации будут обязаны передать результаты в ту же систему и МВД.