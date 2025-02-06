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В Госдуме предложили дать МВД доступ к данным медосмотров мигрантов

Ведомости

Комитет по охране здоровья подготовил правки о порядке прохождения медосвидетельствования мигрантами, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в своем Telegram-канале.

Из сообщения следует, что в текущей редакции законопроекта предлагается установить единый срок для прохождения медосмотра иностранными гражданами после прибытия в Россию – 30 дней, дать МВД доступ к данным медосмотров при выявлении у иностранного гражданина инфекций, передать результаты в государственную информационную систему и Роспотребнадзор. При выявлении в организме мигранта наркотиков все медорганизации будут обязаны передать результаты в ту же систему и МВД.

Леонов напомнил, что в Думе активно продолжается работа по урегулированию проблем в сфере миграции. Готовится законопроект о медосвидетельствовании иностранных граждан.

6 февраля стало известно, что Госдума занимается подготовкой законодательных инициатив, связанных с медицинским освидетельствованием иностранцев, прибывающих в Россию. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, в 2024 г. депутаты приняли 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. Володин также отметил, что в нижней палате ждут предложений от правительства насчет регулирования трудовой миграции и въезда в страну семей трудовых мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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