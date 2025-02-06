Лавров и Фидан договорились о тесном контакте по Украине и Сирии

4 февраля после переговоров в Анкаре с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа Эрдоган заявил, что Турция окажет поддержку стране в ее восстановлении. Эрдоган уверен, что Турция сможет помочь в восстановлении сирийских городов, а также, по его мнению, ускорение восстановления экономики будет способствовать добровольному возвращению сирийских беженцев. Эрдоган также призвал арабский и исламский мир оказать финансовую и моральную поддержку новой администрации Сирии.