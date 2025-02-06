Лавров и Фидан договорились о тесном контакте по Украине и Сирии
В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили ситуации в Сирии и на Украине, сообщается на официальном сайте МИД России.
Главы МИД договорились оставаться в тесном контакте по двусторонним, региональным и международным темам, включая Ближний Восток и Украину.
В разговоре был затронут ряд тем повестки дня. Лавров и Фидан подтвердили важность плотной координации шагов, в том числе в межведомственном формате, по реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Был рассмотрен также график предстоящих контактов глав ведомств.
4 февраля после переговоров в Анкаре с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа Эрдоган заявил, что Турция окажет поддержку стране в ее восстановлении. Эрдоган уверен, что Турция сможет помочь в восстановлении сирийских городов, а также, по его мнению, ускорение восстановления экономики будет способствовать добровольному возвращению сирийских беженцев. Эрдоган также призвал арабский и исламский мир оказать финансовую и моральную поддержку новой администрации Сирии.