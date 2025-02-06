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Лавров и Фидан договорились о тесном контакте по Украине и Сирии

Ведомости

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили ситуации в Сирии и на Украине, сообщается на официальном сайте МИД России.

Главы МИД договорились оставаться в тесном контакте по двусторонним, региональным и международным темам, включая Ближний Восток и Украину.

В разговоре был затронут ряд тем повестки дня. Лавров и Фидан подтвердили важность плотной координации шагов, в том числе в межведомственном формате, по реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Был рассмотрен также график предстоящих контактов глав ведомств.

4 февраля после переговоров в Анкаре с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа Эрдоган заявил, что Турция окажет поддержку стране в ее восстановлении. Эрдоган уверен, что Турция сможет помочь в восстановлении сирийских городов, а также, по его мнению, ускорение восстановления экономики будет способствовать добровольному возвращению сирийских беженцев. Эрдоган также призвал арабский и исламский мир оказать финансовую и моральную поддержку новой администрации Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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