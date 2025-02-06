«Хамас» призвал к срочному саммиту арабских стран после заявления Трампа по Газе

Предложение Трампа столкнулось с негативной реакцией общественности. Никто, включая Израиль, не ожидал публичного предложения Трампа о том, чтобы США вмешались и на месте Газы создали «Ривьеру Ближнего Востока», пишет Bloomberg. На фоне такой реакции администрация Трампа сообщила, что он «творчески мыслит вслух». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт настаивала, что президент не брал на себя обязательств вводить войска в Газу, а перемещение палестинцев может быть лишь временным, а не постоянным. По ее словам, США также не собираются платить за восстановление территории.