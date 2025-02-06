«Хамас» призвал к срочному саммиту арабских стран после заявления Трампа по Газе
Палестинская группировка «Хамас» призывает к срочному саммиту арабских стран из-за заявления президента США Дональда Трампа о передаче США сектора Газа после окончания конфликта, заявил представитель группировки Хазем Касем, передает Alarabiya News.
Касем считает, что план Трампа является заявлением о намерении оккупировать палестинскую территорию. Представитель группировки назвал заявление Трампа «совершенно неприемлемым». В «Хамасе» считают, что саммит необходим, чтобы противостоять проекту переселения жителей Газы и отвергнуть план Трампа.
«Мы не согласны с заменой одной оккупации другой», – заявил Касем.
The Guardian сообщает, что после того, как Трамп предложил «захватить» территорию Газы, министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным подготовить планы, позволяющие палестинцам, которые желают покинуть сектор Газа, уйти оттуда. Военный план будет включать варианты вывода войск по суше, воздуху и морю.
6 февраля Трамп сообщил, что после завершения вооруженного противостояния Израиль мог бы передать контроль над сектором Газа Соединенным Штатам. Палестинцев американский лидер предложил переселить в «гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами». Возможное восстановление сектора Газа силами США совместно «с великими командами разработчиков со всего мира», по мнению Трампа, могло бы стать «одним из величайших и самых впечатляющих проектов такого рода на Земле».
Предложение Трампа столкнулось с негативной реакцией общественности. Никто, включая Израиль, не ожидал публичного предложения Трампа о том, чтобы США вмешались и на месте Газы создали «Ривьеру Ближнего Востока», пишет Bloomberg. На фоне такой реакции администрация Трампа сообщила, что он «творчески мыслит вслух». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт настаивала, что президент не брал на себя обязательств вводить войска в Газу, а перемещение палестинцев может быть лишь временным, а не постоянным. По ее словам, США также не собираются платить за восстановление территории.