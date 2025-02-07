Telegraph: НАТО обсудили введение войск в Гренландию после заявления Трампа
Страны НАТО обсудили ввод войск на территорию Гренландии в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о намерении захватить остров, сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.
Один из обсуждаемых вариантов возможные действия стран-участниц, если лидер США осуществит свои угрозы относительно захвата Гренландии – использование войск НАТО для усиления тех регионов Арктики, где, по мнению Трампа, есть проблемы с обеспечением безопасности.
По информации газеты, представители десятка стран НАТО в неформальном порядке обсудили возможные варианты дальнейших действий, если Трамп попытается захватить Гренландию.
На встрече также обсуждался вопрос, может ли в таком случае быть использована пятая статья устава Североатлантического альянса о коллективной самообороне. Пятая статья гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов организации. Но подобный сценарий был быстро отвергнут, поскольку в таком случае потребуется единогласное одобрение всех стран-участниц, включая США.
Страны НАТО также могут обратиться к четвертой статье устава, которая гласит, что, если одна из стран-участниц чувствует угрозу своему суверенитету и территориальной целостности, она может провести консультации с другими государствами в рамках организации.
Трамп объявил о желании приобрести Гренландию в декабре 2024 г. во время президентской гонки. По его словам, остров необходим США для обеспечения «национальной безопасности и свободы во всем мире». Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в своей новогодней речи заявил, что хочет добиться независимости от Дании, не упомянув при этом США. По договору 2009 г. остров может объявить независимость только в случае, если его жители проголосуют за это на референдуме.
31 января газета Rhein-Zeitung сообщила, что представители НАТО на фоне высказываний Трампа планируют предложить ему расширить военное присутствие альянса в Арктике. Основной целью предложения называется смягчение риторики Трампа по вопросу присоединения Гренландии.