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Путин поздравил авиационное сообщество с профессиональным праздником

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественной гражданской авиации с профессиональным праздником. Телеграмму главы государства зачитал вице-премьер РФ Виталий Савельев на торжественной встрече в Национальном центре «Россия».

Путин отметил, что история российского гражданского воздушного флота создавалась многими поколениями ученых и конструкторов, инженеров и специалистов, летчиков-испытателей и экипажей, честно служивших Родине и своим трудом прославивших Россию как одну из ведущих авиационных держав мира. По его словам, работники гражданской авиации достойно продолжают традиции предшественников, развивают воздушные сообщения, прокладывают новые межрегиональные и международные маршруты, совершенствуют наземную инфраструктуру и авианавигационную систему, предлагают пассажирам и грузоперевозчикам современные сервисы и возможности.

«В этот праздничный день самые теплые, самые искренние слова признания ветеранам, на которых равняется нынешнее поколение работников гражданской авиации», – указал глава государства (цитата по ТАСС).

Путин выразил уверенность, что коллективы российских авиакомпаний, других профильных предприятий и ведомств и в дальнейшем будут успешно решать поставленные задачи на благо страны.

9 февраля 1923 г. в СССР было принято постановление Совета труда и обороны «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации», положившее начало образованию гражданской авиации страны. В эту дату в России отмечается День работника гражданской авиации.

В ноябре 2022 г. Путин учредил юбилейную медаль «100 лет гражданской авиации России». Медалью награждаются работники организаций гражданской авиации, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и другие лица, которые внесли вклад в становление и развитие отечественной гражданской авиации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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