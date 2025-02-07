Путин поздравил авиационное сообщество с профессиональным праздником

Путин отметил, что история российского гражданского воздушного флота создавалась многими поколениями ученых и конструкторов, инженеров и специалистов, летчиков-испытателей и экипажей, честно служивших Родине и своим трудом прославивших Россию как одну из ведущих авиационных держав мира. По его словам, работники гражданской авиации достойно продолжают традиции предшественников, развивают воздушные сообщения, прокладывают новые межрегиональные и международные маршруты, совершенствуют наземную инфраструктуру и авианавигационную систему, предлагают пассажирам и грузоперевозчикам современные сервисы и возможности.