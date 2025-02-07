Путин поздравил авиационное сообщество с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественной гражданской авиации с профессиональным праздником. Телеграмму главы государства зачитал вице-премьер РФ Виталий Савельев на торжественной встрече в Национальном центре «Россия».
Путин отметил, что история российского гражданского воздушного флота создавалась многими поколениями ученых и конструкторов, инженеров и специалистов, летчиков-испытателей и экипажей, честно служивших Родине и своим трудом прославивших Россию как одну из ведущих авиационных держав мира. По его словам, работники гражданской авиации достойно продолжают традиции предшественников, развивают воздушные сообщения, прокладывают новые межрегиональные и международные маршруты, совершенствуют наземную инфраструктуру и авианавигационную систему, предлагают пассажирам и грузоперевозчикам современные сервисы и возможности.
«В этот праздничный день самые теплые, самые искренние слова признания ветеранам, на которых равняется нынешнее поколение работников гражданской авиации», – указал глава государства (цитата по ТАСС).
Путин выразил уверенность, что коллективы российских авиакомпаний, других профильных предприятий и ведомств и в дальнейшем будут успешно решать поставленные задачи на благо страны.
9 февраля 1923 г. в СССР было принято постановление Совета труда и обороны «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации», положившее начало образованию гражданской авиации страны. В эту дату в России отмечается День работника гражданской авиации.
В ноябре 2022 г. Путин учредил юбилейную медаль «100 лет гражданской авиации России». Медалью награждаются работники организаций гражданской авиации, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и другие лица, которые внесли вклад в становление и развитие отечественной гражданской авиации.