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Операторов дронов предупредили о возможности диверсий с детонацией FPV-очков

Ведомости

В отношении российских военных – операторов дронов была предпринята попытка диверсии с детонацией FPV-очков, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя разработчика и поставщика РЭБ-оборудования АО «НПП» Игоря Потапова.

Партия FPV-очков Skyzone Cobra X v4 была передана человеком по имени Роман по гуманитарной линии, при включении очков происходил взрыв. «Когда вскрывали партию, обнаружили во всех этих изделиях упакованный пластид», – сказал Потапов.

В АО «НПП» призвали военных быть бдительными при получении гуманитарной помощи от неизвестных лиц. По словам Потапова, когда появляется «какой-то благодетель с желанием помочь – это, конечно, прекрасно, но подобных людей всегда нужно проверять».

FPV-дроны (FPV – First Person View, вид от первого лица) активно применяются в вооруженном конфликте на Украине как российской, так и украинской стороной. Военнослужащие закрепляют на дронах взрывчатку и по принципу «камикадзе» атакуют вражескую живую силу и технику. При управлении такими беспилотниками используются специализированные очки.

В июле 2024 г. министр обороны РФ Андрей Белоусов во время общения с военнослужащими в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа сообщил, что российским войскам поставляется около 4000 FPV-дронов в сутки. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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