Операторов дронов предупредили о возможности диверсий с детонацией FPV-очков
В отношении российских военных – операторов дронов была предпринята попытка диверсии с детонацией FPV-очков, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя разработчика и поставщика РЭБ-оборудования АО «НПП» Игоря Потапова.
Партия FPV-очков Skyzone Cobra X v4 была передана человеком по имени Роман по гуманитарной линии, при включении очков происходил взрыв. «Когда вскрывали партию, обнаружили во всех этих изделиях упакованный пластид», – сказал Потапов.
В АО «НПП» призвали военных быть бдительными при получении гуманитарной помощи от неизвестных лиц. По словам Потапова, когда появляется «какой-то благодетель с желанием помочь – это, конечно, прекрасно, но подобных людей всегда нужно проверять».
FPV-дроны (FPV – First Person View, вид от первого лица) активно применяются в вооруженном конфликте на Украине как российской, так и украинской стороной. Военнослужащие закрепляют на дронах взрывчатку и по принципу «камикадзе» атакуют вражескую живую силу и технику. При управлении такими беспилотниками используются специализированные очки.
В июле 2024 г. министр обороны РФ Андрей Белоусов во время общения с военнослужащими в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа сообщил, что российским войскам поставляется около 4000 FPV-дронов в сутки.